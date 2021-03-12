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Neymar treina separado do time, e deve ficar de fora da partida deste domingo, contra o Nantes

Jogador brasileiro não atuará contra o Nantes, neste domingo, e deve entrar em campo apenas contra o Lyon, na próxima semana...

Publicado em 12 de Março de 2021 às 16:04

LanceNet

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Publicado em 

12 mar 2021 às 16:04
Crédito: SAMEER AL-DOUMY / AFP
O Paris Saint-Germain não terá, mais uma vez, Neymar em campo em uma partida importante do Campeonato Francês. Lesionado, o brasileiro de 29 anos treinou separado dos jogadores, e deve ficar de fora da partida deste domingo, contra o Nantes.
Veja a tabela do FrancêsNeymar não está totalmente reestabelecido da lesão sofrida no dia 10 de fevereiro em partida contra o Caen pela Copa da França. O problema muscular no adutor da coxa esquerda tem sido um problema enorme para o brasileiro, que estará de fora de mais um jogo do PSG.
Após a lesão sofrida em fevereiro, Neymar já perdeu sete partidas do Paris Saint-Germain. O jogador brasileiro perdeu também as duas partidas de mata-mata das oitavas de final da Champions League, contra o Barcelona, mas a sua equipe conseguiu a classificação mesmo assim.
Nesta sexta-feira, Neymar treinou separado do grupo do Paris Saint-Germain, e o jogador brasileiro de 29 anos deve ficar de fora da partida deste domingo, contra o Nantes. A expectativa do PSG é que o craque volte no próximo dia 21, contra o Lyon.

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