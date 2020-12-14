Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Neymar tranquiliza torcedores e afirma não ter lesão mais grave

Brasileiro saiu de campo chorando no duelo contra o Lyon pelo Campeonato Francês no último domingo. Expectativa é de ausência por cerca de três semanas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 dez 2020 às 11:35

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 11:35

Crédito: Neymar sofreu lesão no tornozelo e teve que sair de campo na maca (AFP
Neymar utilizou as redes sociais para tranquilizar os fãs e os torcedores do Paris Saint-Germain após sair de campo chorando no último domingo no duelo contra o Lyon. O camisa 10 saiu dos gramados com uma lesão no tornozelo após dura dividida com o compatriota Thiago Mendes.
> Veja a tabela da Liga dos Campeões
- Choro é de dor, desespero, medo, angústia, cirurgia, muletas e outras lembranças ruins. Poderia ser pior, mas mais uma vez Deus me livrou de algo sério. Recuperar e voltar o mais rápido possível.O brasileiro passou por exames nesta segunda-feira que descartaram a possibilidade de fratura. Ainda nesta semana, o craque irá passar por uma nova avaliação médica para estimar o tempo exato em que o atleta ficará sem jogar futebol. Apesar disso, Neymar não precoupa para o duelo contra o Barcelona pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 chás que ajudam a aliviar cólicas e desconfortos menstruais
Imagem de destaque
Maxiane e Jonas chamam atenção em comercial com apelidos dados no BBB 26
CBN Vitória - Juliana Morgado
CBN Vitória ao vivo: confira as principais notícia do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados