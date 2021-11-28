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futebol

Neymar torce tornozelo, deixa campo chorando e preocupa PSG

Brasileiro deixou o campo de maca e chorando durante a vitória sobre o Saint-Étienne pelo Campeonato Francês ...

Publicado em 28 de Novembro de 2021 às 12:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 nov 2021 às 12:06
Neymar sofreu mais uma lesão e virou motivo de preocupação no Paris Saint-Germain. O atacante sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo no segundo tempo da partida contra o Saint-Étienne, neste domingo, no Estádio Geoffroy-Guichard, pela 15ª rodada do Campeonato Francês. O PSG venceu por 3 a 1, de virada, mas a lesão do camisa 10 ofuscou o resultado. A lesão ocorreu aos 38 minutos do segundo tempo após uma dividida com o volante Maçon. Neymar caiu com todo o peso do corpo sobre o pé de apoio e torceu o tornozelo esquerdo. O brasileiro recebeu atendimento médico dentro de campo, mas deixou o campo de maca e chorando. Após a partida, o técnico Mauricio Pochettino demonstrou preocupação com o quadro do jogador.
- Vamos fazer exames amanhã. As imagens são impressionantes e claro que estamos preocupados. Esperamos que não seja muito sério e que Neymar volte rapidamente - afirmou o treinador.
Foi a 17ª lesão de Neymar desde que chegou ao Paris Saint-Germain, em 2017. Recentemente, o atacante brasileiro se recuperou de uma lesão muscular no adutor da coxa esquerda - mesma lesão que sofreu em fevereiro deste ano e em outubro de 2020.
O tornozelo de Neymar também já foi motivo de muita preocupação para o departamento médico do PSG. No esquerdo, o brasileiro sofreu graves lesões, com direito a ruptura do quinto metatarso, que prejudicou sua preparação para a Copa do Mundo de 2018 e o tirou da Copa América de 2019. Agora, a lesão é no pé direito.
Crédito: NeymardeixouocampochorandonavitóriasobreoSaint-Étienne(Foto:JEFFPACHOUD/AFP

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