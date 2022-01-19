Neymar tem data marcada para voltar a jogar pelo PSG, diz jornal

Neymar deve voltar aos gramados pelo Paris Saint-Germain no próximo dia 31 de janeiro diante do Nice, pelas oitavas de final Copa da França, segundo o "L'Équipe". O brasileiro está em fase final de tratamento após ter lesionado o tornozelo no último mês de novembro.Com isso, o camisa 10 deve estar 100% fisicamente para encarar o Real Madrid nas oitavas de final da Champions League no próximo dia 15 de fevereiro. Dentro do clube, havia a preocupação de que o atacante não estaria em plenas condições para o duelo mais importante da temporada até aqui.