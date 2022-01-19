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futebol

Neymar tem data marcada para voltar a jogar pelo PSG, diz jornal

Atacante brasileiro está afastado desde o final de 2021, mas deve retornar aos gramados diante do Nice, pela Copa da França, no próximo dia 31 de janeiro...
LanceNet

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Publicado em 

19 jan 2022 às 11:07

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 11:07

Neymar deve voltar aos gramados pelo Paris Saint-Germain no próximo dia 31 de janeiro diante do Nice, pelas oitavas de final Copa da França, segundo o "L'Équipe". O brasileiro está em fase final de tratamento após ter lesionado o tornozelo no último mês de novembro.Com isso, o camisa 10 deve estar 100% fisicamente para encarar o Real Madrid nas oitavas de final da Champions League no próximo dia 15 de fevereiro. Dentro do clube, havia a preocupação de que o atacante não estaria em plenas condições para o duelo mais importante da temporada até aqui.
> Veja a tabela da Ligue 1
Além de Neymar, o PSG também tem boas notícias com o retorno de Lionel Messi aos treinamentos. O argentino deve estar apto para o confronto contra o Reims, neste domingo, pelo Campeonato Francês. Com isso, Mauricio Pochettino pode ter o tridente ofensivo para encarar a equipe merengue na Liga dos Campeões.
Por conta da lesão e da recuperação, Neymar não foi convocado por Tite para defender a Seleção Brasileira nos jogos contra Equador e Paraguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Na atual temporada, o brasileiro participou apenas de 14 jogos com o Paris Saint-Germain.
Crédito: NeymardevevoltarajogarpeloPSGaindaemjaneiro(FRANCKFIFE/AFP

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