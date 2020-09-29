Neymar tem contratura na panturrilha direita e será reavaliado nas próximas 48 horas

Crédito: Franck Fife/AFP

Após a partida contra o Reims, no último domingo, o brasileiro Neymar teve diagnosticada uma contratura na panturrilha direita. De acordo com o Paris Saint-Germain, foram feitos exames e o atacante passou - o clube avalia que a situação foi 'tranquilizadora'.No entanto, Neymar vai passar por uma reavaliação nas próximas 48 horas para saber se terá condição de jogo na partida contra o Angers, na sexta-feira (2).

Também preocupa a situação do jogador para os jogos iniciais das Eliminatórias para a Copa do Mundo. O camisa 10 deve se apresentar à seleção brasileira na próxima segunda-feira (5), onde iniciará a preparação para as partidas contra a Bolívia e Peru, nos dias 9 e 13, respectivamente.