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Neymar tem contratura na panturrilha direita e será reavaliado nas próximas 48 horas

Atacante do PSG deverá saber se tem condições de disputar partida contra o Amiens, no Francês, e duelos da seleção brasileira contra a Bolívia e Peru, pelas Eliminatórias da Copa...

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 15:21

LanceNet

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Publicado em 

29 set 2020 às 15:21
Crédito: Franck Fife/AFP
Após a partida contra o Reims, no último domingo, o brasileiro Neymar teve diagnosticada uma contratura na panturrilha direita. De acordo com o Paris Saint-Germain, foram feitos exames e o atacante passou - o clube avalia que a situação foi 'tranquilizadora'.No entanto, Neymar vai passar por uma reavaliação nas próximas 48 horas para saber se terá condição de jogo na partida contra o Angers, na sexta-feira (2).
Também preocupa a situação do jogador para os jogos iniciais das Eliminatórias para a Copa do Mundo. O camisa 10 deve se apresentar à seleção brasileira na próxima segunda-feira (5), onde iniciará a preparação para as partidas contra a Bolívia e Peru, nos dias 9 e 13, respectivamente.
Além de Neymar, o boletim do PSG informou a situação de outros três jogadores no departamento médico. Juan Bernat foi operado com sucesso após romper ligamento cruzado do joelho esquerdo. Idrissa Gueye, que tinha um desconforto muscular, deve voltar aos treinos em breve, e Thilo Kherer fará o mesmo durante a pausa para as datas Fifa.

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