Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Paris

Neymar sofre lesão na costela e é vetado em Nantes x PSG

O anúncio foi feito pelo PSG como explicação da ausência do brasileiro para a partida desta terça-feira, contra o Nantes

Publicado em 03 de Fevereiro de 2020 às 16:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 fev 2020 às 16:38
Neymar, atacante do PSG Crédito: Facebook/PSG
O jogador Neymar teve diagnosticada nesta segunda-feira (3) uma lesão na costela sofrida na goleada de sábado por 5 a 0 diante do Montpellier, no Parque dos Princípes, em Paris. O anúncio foi feito pelo PSG como explicação da ausência do brasileiro para a partida desta terça-feira, contra o Nantes, fora de casa, pelo Campeonato Francês.
A lesão de Neymar aconteceu nos minutos finais do primeiro tempo contra o Montpellier, após receber uma falta e cair de costas no gramado. O problema não é avaliado como grave internamente, mas não foi informada uma previsão de retorno. Há chance de atuar no domingo, contra o Lyon, no Parque dos Príncipes.
O comunicado da lesão indica que Neymar ainda realizou todos os minutos da segunda etapa com o problema. Apesar da goleada, o jogo ficou marcado para o brasileiro pela tentativa de uma carretilha que foi prontamente repreendida verbalmente pelo árbitro. O camisa 10 não aceitou a orientação para não repetir o drible e discutiu, tendo levado o cartão amarelo pelo comportamento enérgico.
Neymar também esteve lesionado na festa de aniversário realizada na madrugada de segunda-feira, em Paris. Minutos antes do treinamento, o treinador do PSG, Thomas Tuchel, havia reforçado o descontentamento com a comemoração, mas informou que não decidirá a escalação contra o Nantes baseada na frequência dos jogadores no evento.
"Sobre a festa de ontem eu aceito que é um pouco difícil de proteger os jogadores. Na minha opinião eu não posso pensar na festa para escalar a equipe contra o Nantes. Quem estava lá, quem saiu que horas, que horas chegaram em casa. Eu não posso falar disso. Eu sou o técnico e todos precisam chegar para o treino, precisam treinar sério e mostrar amanhã que somos capazes de fazer isso. Se é a melhor forma de preparar um jogo? Não, claramente! Mas se é a pior coisa que poderia acontecer, também não", comentou Tuchel em entrevista nesta segunda.

Veja Também

Medalhista olímpico de vôlei de praia marca presença no Verão de Guriri

Corrida da Ilha: 7 km de muita adrenalina

Praia com diversão e mais segurança para a garotada

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI
Carteira de trabalho digital
A nova picanha do Lula

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados