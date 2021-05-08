AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Neymar sobre extensão até 2025: 'Estou muito feliz em Paris'

Atacante brasileiro acabou com rumores sobre um possível retorno para o Barcelona ao assinar novo contrato com o Paris Saint-Germain na manhã deste sábado...

Publicado em 08 de Maio de 2021 às 10:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mai 2021 às 10:08
Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Neymar afirmou estar muito feliz no Paris Saint-Germain após anunciar sua renovação contratual com o clube até 2025. O brasileiro disse acreditar no projeto da equipe e acabou com os rumores sobre uma possível saída na próxima janela de transferências.- É um grande prazer estender a aventura no Paris Saint-Germai. Estou muito feliz aqui. É um orgulho fazer parte desta equipe, trabalhar com estes jogadores, com um grande treinador e estar na história deste clube. São esses fatores que me fazem acreditar ainda mais neste projeto. Cresci como pessoa, ser humano e jogador e espero ganhar mais troféus.
> Veja a tabela da Ligue 1
Desde que chegou ao PSG, em 2017, Neymar já conquistou 10 títulos com o clube: três taças da Ligue 1, duas Copas da França, duas Copas da Liga Francesa e três Supercopas da França. Além disso, o brasileiro foi responsável por levar a equipe em sua primeira final de Champions League na história na última temporada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mais conhecida como Baiana, Evani dos Santos Reis é a presidente do Sindilimpe-ES
Gari, mulher e negra: a provável suplente de Contarato na campanha ao Senado
Imagem de destaque
Dois anos após o crime, casal é condenado por morte de jovem em Aracruz
ES está entre os estados mais expostos às novas tarifas dos EUA, aponta Findes
ES está entre os estados mais expostos às novas tarifas dos EUA, aponta Findes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados