Neymar sobre extensão até 2025: 'Estou muito feliz em Paris'

Neymar afirmou estar muito feliz no Paris Saint-Germain após anunciar sua renovação contratual com o clube até 2025. O brasileiro disse acreditar no projeto da equipe e acabou com os rumores sobre uma possível saída na próxima janela de transferências.- É um grande prazer estender a aventura no Paris Saint-Germai. Estou muito feliz aqui. É um orgulho fazer parte desta equipe, trabalhar com estes jogadores, com um grande treinador e estar na história deste clube. São esses fatores que me fazem acreditar ainda mais neste projeto. Cresci como pessoa, ser humano e jogador e espero ganhar mais troféus.
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Desde que chegou ao PSG, em 2017, Neymar já conquistou 10 títulos com o clube: três taças da Ligue 1, duas Copas da França, duas Copas da Liga Francesa e três Supercopas da França. Além disso, o brasileiro foi responsável por levar a equipe em sua primeira final de Champions League na história na última temporada.