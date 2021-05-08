Neymar sobre extensão até 2025: 'Estou muito feliz em Paris'

Neymar afirmou estar muito feliz no Paris Saint-Germain após anunciar sua renovação contratual com o clube até 2025. O brasileiro disse acreditar no projeto da equipe e acabou com os rumores sobre uma possível saída na próxima janela de transferências.- É um grande prazer estender a aventura no Paris Saint-Germai. Estou muito feliz aqui. É um orgulho fazer parte desta equipe, trabalhar com estes jogadores, com um grande treinador e estar na história deste clube. São esses fatores que me fazem acreditar ainda mais neste projeto. Cresci como pessoa, ser humano e jogador e espero ganhar mais troféus.