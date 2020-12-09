  • Neymar sobe mais um degrau no ranking histórico dos maiores artilheiros da Champions
futebol

Neymar sobe mais um degrau no ranking histórico dos maiores artilheiros da Champions

Brasileiro marcou um hat-trick na goleada do Paris Saint-Germain sobre o Basaksehir...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 dez 2020 às 16:58

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 16:58

Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Neymar segue marcando seu nome na história da Liga dos Campeões da Europa. Nesta quarta-feira, o atacante marcou três dos cinco gols do Paris Saint-Germain na goleada por 5 a 1 sobre o Basaksehir, da Turquia. Já são seis bolas na rede em apenas cinco jogos nesta edição da Champions, o que o coloca no topo da artilheira da competição junto de Haaland, do Borussia Dortmund, Rashford, do Manchester United, e Morata, da Juventus.
Aos 28 anos de idade, Neymar já é também o 16º maior artilheiro da história da Champions League. Com o hat-trick sobre os turcos, o camisa 10 chegou a 41 gols em 65 partidas desde que passou a atuar na Europa, na temporada 2013/2014, e superou o argentino Kun Aguero, do Manchester City, que estufou as redes em 40 oportunidades.
Cristiano Ronaldo, que nesta terça-feira marcou duas vezes pela Juventus contra o Barcelona - vitória dos italianos por 3 a 0 -, segue liderando com 134 tentos. Messi é o segundo, com 118.
MAIORES ARTILHEIROS DA HISTÓRIA DA CHAMPIONS- Dados OGol
1º- Cristiano Ronaldo - 134 gols2º - Messi - 118 gols3º - Lewandowski - 71 golsRaúl - 71 gols5º - Benzema - 67 gols6º - Ruud van Nistelrooy - 56 gols7º - Henry - 50 gols8º - Di Stéfano - 49 gols9º - Ibrahimovic - 48 golsShevchenko - 48 gols11º - Thomas Müller - 47 gols12º - Eusébio - 46 golsInzaghi - 46 gols14º - Drogba - 44 gols15º - Del Piero - 42 gols16º - Neymar - 41 gols17º - Agüero - 40 gols18º - Cavani - 35 golsGerd Müller - 35 golsPuskás - 35 gols

