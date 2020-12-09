Neymar sobe mais um degrau no ranking histórico dos maiores artilheiros da Champions

Neymar segue marcando seu nome na história da Liga dos Campeões da Europa. Nesta quarta-feira, o atacante marcou três dos cinco gols do Paris Saint-Germain na goleada por 5 a 1 sobre o Basaksehir, da Turquia. Já são seis bolas na rede em apenas cinco jogos nesta edição da Champions, o que o coloca no topo da artilheira da competição junto de Haaland, do Borussia Dortmund, Rashford, do Manchester United, e Morata, da Juventus.
Aos 28 anos de idade, Neymar já é também o 16º maior artilheiro da história da Champions League. Com o hat-trick sobre os turcos, o camisa 10 chegou a 41 gols em 65 partidas desde que passou a atuar na Europa, na temporada 2013/2014, e superou o argentino Kun Aguero, do Manchester City, que estufou as redes em 40 oportunidades.
Cristiano Ronaldo, que nesta terça-feira marcou duas vezes pela Juventus contra o Barcelona - vitória dos italianos por 3 a 0 -, segue liderando com 134 tentos. Messi é o segundo, com 118.
MAIORES ARTILHEIROS DA HISTÓRIA DA CHAMPIONS- Dados OGol
1º- Cristiano Ronaldo - 134 gols2º - Messi - 118 gols3º - Lewandowski - 71 golsRaúl - 71 gols5º - Benzema - 67 gols6º - Ruud van Nistelrooy - 56 gols7º - Henry - 50 gols8º - Di Stéfano - 49 gols9º - Ibrahimovic - 48 golsShevchenko - 48 gols11º - Thomas Müller - 47 gols12º - Eusébio - 46 golsInzaghi - 46 gols14º - Drogba - 44 gols15º - Del Piero - 42 gols16º - Neymar - 41 gols17º - Agüero - 40 gols18º - Cavani - 35 golsGerd Müller - 35 golsPuskás - 35 gols