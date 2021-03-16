Neymar segue de fora do PSG em duelo pela Copa da França

Crédito: Divulgação / Site oficial do PSG

Lesionado há mais de um mês, o atacante Neymar Jr. terá de esperar um pouco mais para voltar a entrar em campo pelo Paris Saint-Germain. O técnico Mauricio Pochettino confirmou nesta terça-feira que o brasileiro ainda não estará à disposição para o jogo contra o Lille nesta quarta, pela Copa da França.

+ Veja a tabela da Ligue 1Ainda segundo o comandante argentino, a expectativa é que o camisa 10 parisiense esteja disponível para a partida do fim de semana, contra o Lyon, fora de casa, pelo Campeonato Francês.

- O objetivo é que ele jogue o mais rápido possível. Como dizemos, o principal é que ele fique melhor a cada dia. Veremos se ele estará disponível para a viagem a Lyon, isso seria bom para toda a equipe - disse Pochettino.

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