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futebol

Neymar segue de fora do PSG em duelo pela Copa da França

Atacante brasileiro se recupera de lesão muscular e pode voltar à equipe parisiense no próximo fim de semana, em duelo contra o Lyon no Campeonato Francês...

Publicado em 16 de Março de 2021 às 16:41

LanceNet

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Publicado em 

16 mar 2021 às 16:41
Crédito: Divulgação / Site oficial do PSG
Lesionado há mais de um mês, o atacante Neymar Jr. terá de esperar um pouco mais para voltar a entrar em campo pelo Paris Saint-Germain. O técnico Mauricio Pochettino confirmou nesta terça-feira que o brasileiro ainda não estará à disposição para o jogo contra o Lille nesta quarta, pela Copa da França.
+ Veja a tabela da Ligue 1Ainda segundo o comandante argentino, a expectativa é que o camisa 10 parisiense esteja disponível para a partida do fim de semana, contra o Lyon, fora de casa, pelo Campeonato Francês.
- O objetivo é que ele jogue o mais rápido possível. Como dizemos, o principal é que ele fique melhor a cada dia. Veremos se ele estará disponível para a viagem a Lyon, isso seria bom para toda a equipe - disse Pochettino.
+ Confira camisas de 12 times europeus para a próxima temporada
Segundo comunicado do PSG, Neymar continua fazendo trabalho em campo, mas ainda alterna entre trabalhos individuais. A última vez que o atacante disputou uma partida foi no dia 10 de fevereiro, quando saiu lesionado na vitória sobre o Caen, também na Copa da França.

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