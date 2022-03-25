Neymar se torna um dos 15 maiores artilheiros da história das Eliminatórias

Jogador da Seleção Brasileira com mais gols na história das Eliminatórias da Copa do Mundo, Neymar agora é também os dos 15 goleadores de todos os temos no ranking geral da disputa. O camisa 10 atingiu esta marca contra o Chile, nesta quinta-feira, na goleada do Brasil por 4 a 0, no Maracanã.

De pênalti, o atacante abriu o placar e chegou à marca de 14 bolas na rede em 24 atuações nas Eliminatórias. Foram seis tentos anotados na luta por uma vaga para a edição de 2018 e oito marcados agora - lembrando que a Seleção não participou do classificatório para 2014 por ser sede da Copa.

Com isso, Neymar deixou para trás nomes como o experiente Roque Santacruz, do Paraguai, e Radamel Falcao, da Colômbia, que marcaram 13 vezes. O brasileiro neste momento ocupa a 15ª colocação na artilharia histórica empatado com José Cardozo, paraguaio que defendeu seu país na década de 90 e início dos anos 2000. Veja o top 15:

MAIORES ARTILHEIROS DA HISTÓRIA DAS ELIMINATÓRIAS- Números do site OGol

1º - Suárez - Uruguai - 28 gols em 57 jogos2º - Messi - Argentina - 27 gols em 58 jogos3º - Marcelo Moreno - Bolívia - 22 gols em 57 jogos4º - Alexis Sanchez - Chile - 19 gols em 55 jogosCrespo - Argentina - 19 gols em 33 jogos6º - Marcelo Salas - Chile - 18 gols em 32 jogos7º - Zamorano - Chile - 17 gols em 24 jogosCavani - Uruguai - 17 gols em 46 jogos9º - Joaquín Botero - Bolívia - 16 gols em 31 jogosArturo Vidal - Chile - 16 gols em 49 jogosDelgado - Equador - 16 gols em 33 jogos12º - Caicedo - Equador - 15 gols em 32 jogosDiego Forlán - Uruguai - 15 gols em 41 jogosFarfán - Peru - 15 gols em 45 jogos15º - Neymar - Brasil - 14 gols em 24 jogosJosé Cardozo - Paraguai - 14 gols em 37 jogos