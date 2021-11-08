futebol

Neymar se torna o terceiro brasileiro com mais gols na história do Francês

Brasileiro foi o destaque do PSG na vitória sobre o Bordeaux...
LanceNet

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 08:15

Crédito: Neymar prestou homenagem à Marília Mendonça (Philippe LOPEZ / AFP
Autor de dois gols na vitória do Paris Saint-Germain sobre o Bordeaux por 3 a 2, neste sábado, Neymar se tornou o terceiro brasileiro com mais gols na história do Campeonato Francês. Em sua 5ª temporada no clube, o camisa 10 soma 94 gols em 130 partidas, 59 deles anotados na Ligue 1.
O craque brasileiro já superou os números de outros compatriotas que também brilharam com a camisa do PSG, casos de Raí e Nenê. Agora, apenas dois jogadores nascidos no Brasil estufaram as redes mais vezes que o atacante: Sonny Anderson, que atuou por Olympique de Marseille, Monaco e Lyon, na década de 90 e início dos anos 2000, e Juninho Pernambucano, ídolo e atual diretor de futebol do Lyon.
BRASILEIROS COM MAIS GOLS NA HISTÓRIA DA LIGUE 1
1º - Sonny Anderson - 138 gols2º - Juninho Pernambucano - 74 gols3º - Neymar - 59 golsIlan - 59 golsLuizinho - 59 gols6º - Nenê - 55 gols7º - Ruiter - 53 gols8º - Raí - 51 golsMichel Bastos - 51 gols10º - Jussiê - 45 gols

