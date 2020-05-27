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futebol

Neymar se recusa a abaixar o salário e pressiona Paris Saint-Germain

Nasser Al-Khelaifi, dono do clube, solicitou que os jogadores
reduzissem seus vencimentos devido à pandemia do coronavírus...
LanceNet

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Publicado em 

27 mai 2020 às 19:05

Publicado em 27 de Maio de 2020 às 19:05

Crédito: FRANCK FIFE / AFP
O PSG tenta reduzir os salários dos jogadores em meio à pandemia do coronavírus. Segundo o 'Le Figaro', a negociação entre Nasser Al-Khelaifi e os atletas causou uma rachadura no elenco. Neymar se opõe a essa diminuição. Além dele, Thiago Silva também está incluído nesse grupo.
Por outro lado, Mbappé e Marquinhos estão no grupo que aceitariam reduzir cerca de 70% dos vencimentos. Neymar, Thiago Silva, Cavani, Herrera e Bernat querem os salários integrais. Caso isso não ocorra, aceitariam um reembolso ou adiamento do pagamento.
Al-Khelaifi está descontente com a forma que os jogadores lidaram com essa situação. Em Paris, de acordo com a publicação, o comportamento de Neymar nessa negociação é mais uma forma de pressionar o Paris Saint-Germain a liberá-lo para o Barcelona.E MAIS:Renan Ribeiro é novidade em treinamento do SportingMarcano, do Porto, ficará afastado por lesão durante três mesesEstrelas do Olympique de Marseille convenceram Villas-Boas a ficarCom falha do goleiro, RB Leipzig empata com o Hertha BerlinShaqiri, do Liverpool, é alvo do Newcastle para próxima temporadaJuventus desiste de repatriar o francês Paul Pogba E MAIS:

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