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futebol

Neymar se recupera da Covid-19 e volta aos treinamentos no PSG

Brasileiro estava afastado desde o último dia dois de setembro e ficou de fora da derrota contra o Lens. Atacante tenta acelerar preparação para jogar domingo contra o Marseille...

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 11:58

LanceNet

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Publicado em 

11 set 2020 às 11:58
Crédito: LLUIS GENE/AFP
Neymar publicou em suas redes sociais que voltou a treinar com o elenco do Paris Saint-Germain após ter sido diagnosticado com a Covid-19. O atacante deu positivo para o novo coronavírus junto com Di María e Paredes e o trio não participou da estreia do time no Campeonato Francês em que o Lens venceu o atual campeão por 1 a 0.O brasileiro deve tentar acelerar sua preparação para estar apto a encarar o Olympique de Marseille neste domingo. O PSG é um dos times com mais problemas a este respeito, uma vez que Navas, Marquinhos, Icardi e Mbappé também deram resultados positivos nos exames do vírus e também não jogaram na última quinta-feira.
Após a final da Liga dos Campeões, Neymar e os dois argentinos que contraíram a Covid-19 no mesmo período passaram um tempo de folga em Ibiza. A temporada não começa da melhor forma, mas o atacante se mostra confiante e feliz por voltar a participar das atividades sob comando do técnico Thomas Tuchel.

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