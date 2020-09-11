Neymar se recupera da Covid-19 e volta aos treinamentos no PSG

Neymar publicou em suas redes sociais que voltou a treinar com o elenco do Paris Saint-Germain após ter sido diagnosticado com a Covid-19. O atacante deu positivo para o novo coronavírus junto com Di María e Paredes e o trio não participou da estreia do time no Campeonato Francês em que o Lens venceu o atual campeão por 1 a 0.O brasileiro deve tentar acelerar sua preparação para estar apto a encarar o Olympique de Marseille neste domingo. O PSG é um dos times com mais problemas a este respeito, uma vez que Navas, Marquinhos, Icardi e Mbappé também deram resultados positivos nos exames do vírus e também não jogaram na última quinta-feira.