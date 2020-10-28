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futebol

Neymar se machuca, Kean chama a responsabilidade e PSG vence o Istanbul Basaksehir pela Champions

Contratado na última janela de transferências, atacante foi
o nome da partida e marcou os dois gols do clube francês...

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 16:55

LanceNet

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Publicado em 

28 out 2020 às 16:55
Crédito: TOLGA BOZOGLU / POOL / AFP
Após perder a primeira partida pela Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain conseguiu dar a volta por cima. Jogando fora de casa contra o Istanbul Basaksehir, os franceses venceram por 2 a 0. Moise Kean foi quem balançou as redes nas duas vezes.PLACAR ESCONDE ERROSO Paris Saint-Germain venceu, mas não convenceu. Os franceses fizeram um péssimo primeiro tempo e poderiam ter sofrido alguns gols, mas os turcos não conseguiram colocar a bola nas redes. Com a qualidade individual, o PSG não bobeou e guardou.
PREOCUPAÇÃOLogo aos 20 minutos de jogo, Neymar sentiu e precisou ser substituído. O camisa 10 foi direto para o vestiário tratar a lesão e não acompanhou o restante da partida no campo. Preocupação para o PSG e para a Seleção.
ELE RESOLVEEm boa fase, Moise Kean não foi bem no primeiro tempo, mas resolveu no segundo. O atacante marcou os dois gols da vitória e foi o nome do jogo. Mbappé deu uma assistência.
ALÍVIOApós perder a primeira rodada em casa para o Manchester United, o Paris Saint-Germain precisava dos três pontos. Com a vitória, a situação fica mais calma.

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