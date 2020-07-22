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futebol

Neymar se isola como o brasileiro com mais gols na história do PSG

Atacante marcou na goleada do Paris sobre o Celtic...
LanceNet

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Publicado em 

22 jul 2020 às 12:05

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 12:05

Crédito: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP
Neymar não é o primeiro brasileiro a vestir a camisa do PSG. Nem mesmo se contarmos apenas os que usaram o número 10 às costas. É possível também que não seja o último. Mas uma coisa nesse momento é certa: nenhum outro marcou tantos gols pelo clube quanto o atacante de 28 anos.
Contra o Celtic, da Escócia, no amistoso realizado nessa terça-feira, o jogador marcou um dos gols na goleada do Paris Saint-Germain por 4 a 0 e chegou a 73 bolas na rede em 83 partidas. Ele deixou para trás um outro 10: Raí.O ídolo do São Paulo também marcou época na França, onde atuou entre 1993 e 1998, conquistando um Campeonato Francês e duas Copas da França. Até então, o ex-meia era o brasileiro com mais gols na história do clube, com 72 tentos em 205 atuações. Marca superada por Neymar.
BRASILEIROS COM MAIS GOLS NA HISTÓRIA DO PSG
1º - Neymar - 73 gols em 83 jogos2º - Raí - 72 gols em 215 jogos3º - Nenê - 50 gols em 113 jogos4º - Lucas Moura - 49 gols em 246 jogos​5º -Ronaldinho Gaúcho - 25 gols em 77 jogosChristian - 25 gols em 59 jogos

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