Neymar se isola como o brasileiro com mais gols na história do PSG

Crédito: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Neymar não é o primeiro brasileiro a vestir a camisa do PSG. Nem mesmo se contarmos apenas os que usaram o número 10 às costas. É possível também que não seja o último. Mas uma coisa nesse momento é certa: nenhum outro marcou tantos gols pelo clube quanto o atacante de 28 anos.

Contra o Celtic, da Escócia, no amistoso realizado nessa terça-feira, o jogador marcou um dos gols na goleada do Paris Saint-Germain por 4 a 0 e chegou a 73 bolas na rede em 83 partidas. Ele deixou para trás um outro 10: Raí.O ídolo do São Paulo também marcou época na França, onde atuou entre 1993 e 1998, conquistando um Campeonato Francês e duas Copas da França. Até então, o ex-meia era o brasileiro com mais gols na história do clube, com 72 tentos em 205 atuações. Marca superada por Neymar.

BRASILEIROS COM MAIS GOLS NA HISTÓRIA DO PSG