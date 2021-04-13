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Neymar responde declaração polêmica de Kimmich após classificação do PSG contra o Bayern na Champions League

Brasileiro do Paris Saint-Germain explicou comemoração na frente de Kimmich, que havia dado declaração polêmica...

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 19:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 abr 2021 às 19:19
Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Após a classificação do Paris Saint-Germain contra o Bayern de Munique para as semifinais da Champions League, Neymar explicou a comemoração feita com Leandro Paredes na frente de Kimmich, volante do Bayern que havia dado declaração polêmica.
Veja o mata-mata da Champions- Pior que não foi nem comemorar de provocação a ele ali, comemorei mais com o Leo (Paredes) . Vi o Leo, só, na minha frente e acabei comemorando com ele e, pelo destino, foi na frente do Kimmich - falou Neymar sobre comemoração na frente de volante do Bayern.
Em entrevista, o jogador ainda deixou uma declaração polêmica com uma metáfora inusitada.
- É aquele ditado: 'Você pode ter a posse de bola que for, você pode cantar a mulher a noite inteira, vem um em cinco minutos e leva - disse o jogador brasileiro.
Neymar ainda discutiu a forma como a equipe jogou e também sobre o Bayern de Munique.
- A mensagem que a gente tinha que mandar a gente mandou na temporada passada, onde a gente chegou na final, fizemos um belo jogo contra o Bayern também, que naquele momento, sim, pra mim era a melhor equipe do campeonato. Mas neste ano eu não vi assim - concluiu
O PSG enfrenta, às 8h (de Brasília) deste domingo, o Saint-Étienne. O Bayern de Munique, por sua vez, enfrenta o Wolfsburg às 10:30h (de Brasília) deste sábado. As duas partidas serão transmitidas no site do LANCE!.

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