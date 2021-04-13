Neymar responde declaração polêmica de Kimmich após classificação do PSG contra o Bayern na Champions League

Crédito: FRANCK FIFE / AFP

Após a classificação do Paris Saint-Germain contra o Bayern de Munique para as semifinais da Champions League, Neymar explicou a comemoração feita com Leandro Paredes na frente de Kimmich, volante do Bayern que havia dado declaração polêmica.

Veja o mata-mata da Champions- Pior que não foi nem comemorar de provocação a ele ali, comemorei mais com o Leo (Paredes) . Vi o Leo, só, na minha frente e acabei comemorando com ele e, pelo destino, foi na frente do Kimmich - falou Neymar sobre comemoração na frente de volante do Bayern.

Em entrevista, o jogador ainda deixou uma declaração polêmica com uma metáfora inusitada.

- É aquele ditado: 'Você pode ter a posse de bola que for, você pode cantar a mulher a noite inteira, vem um em cinco minutos e leva - disse o jogador brasileiro.

Neymar ainda discutiu a forma como a equipe jogou e também sobre o Bayern de Munique.

- A mensagem que a gente tinha que mandar a gente mandou na temporada passada, onde a gente chegou na final, fizemos um belo jogo contra o Bayern também, que naquele momento, sim, pra mim era a melhor equipe do campeonato. Mas neste ano eu não vi assim - concluiu