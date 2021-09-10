Neymar reclama de críticas em entrevista: veja os motivos que deixaram o jogador na bronca

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Após a vitória da Seleção Brasileira por 2 a 0 sobre o Peru nesta quinta-feira pelas Eliminatórias da América do Sul, Neymar protestou em entrevista à Globo. O jogador, autor de um dos gols do confronto, reclamou de críticas que recebe. Mas o incômodo do astro faz sentido? Veja alguns momentos em que o nome do astro foi tema de discussão.CRÍTICAS DA IMPRENSA​Na entrevista após o término da partida desta quinta-feira, Neymar comentou críticas à ele por parte da imprensa esportiva. O jogador não falou nomes e nem citou algo específico em sua fala à Globo.

- Isso é normal, vem há muito tempo. Repórteres, comentaristas, outros também. Às vezes eu nem gosto mais de falar em entrevista, mas em momento importante eu venho aparecer - disse Neymar.

Logo após a fala do astro, Galvão Bueno, narrador do confronto entre Brasil e Peru, comentou a declaração do jogador.

- Por que isso? Por que dizer que é perseguido o tempo todo? É criticado quando é criticado. É elogiado quando é elogiado. Um certo exagero do Neymar. É o que eu digo, ele passa do ponto muitas vezes. Se ele assim se sente, quem sofre é ele.

A postura de Neymar, porém já foi motivo de críticas por parte de jornalistas em diversas ocasiões. Por conta de atitudes dentro e fora de campo, como festas, expulsões, posicionamento político e opiniões nas redes sociais, o jogador foi criticado pela imprensa.

Neymar não encontrou críticas apenas no Brasil, já que a imprensa francesa já colocou o jogador do Paris Saint-Germain com notas baixas após jogos. A France Football, revista organizadora da Bola de Ouro, deu uma nota 2 para o brasileiro na eliminação do PSG para o Manchester City na última Champions League.

Em uma foto do confronto entre Brasil e Chile, Neymar aparentava estar 'fora de forma', mas o próprio jogador culpou o tamanho do uniforme utilizado na partida. Após as críticas de torcedores, o atleta publicou uma foto nas redes sociais mostrando o seu físico.

Na comemoração de seu gol contra o Peru, Neymar fez questão de mostrar novamente o seu físico, para contrariar os críticos das redes sociais. O jogador levantou a sua camisa e mostrou o seu abdômen.

Antes da final da Copa América, Neymar também levantou mais uma polêmica nas redes sociais. Na ocasião, o jogador criticou os torcedores brasileiros que escolheram torcer para a Argentina, que sagrou-se vencedora da competição em pleno Maracanã.