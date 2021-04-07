Neymar recebe suspensão de dois jogos após expulsão contra o Lille

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Neymar está de fora das próximas duas partidas do Paris Saint-Germain no Campeonato Francês. Após ser expulso contra o Lille no último sábado, o brasileiro recebeu a punição do Comissão Disciplinar da Liga de Futebol Profissional da França (LFP).

Veja a tabela do FrancêsO brasileiro cumprirá a suspensão automática na partida contra o Strasbourg, neste sábado, e também estará de fora contra o Saint-Etienne, no próximo dia 18. Havia o temor de Neymar ser suspenso até o duelo nas quartas de final da Copa da França, no dia 21, mas isso não acontecerá.

Na partida de sábado, o PSG, além de ter Neymar expulso, perdeu para o Lille por 1 a 0, com gol de Jonathan David. A vitória do Lille colocou a equipe na primeira colocação do Francês, com 66 pontos, enquanto o Paris está em segundo, com 63 pontos.