Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Neymar recebe suspensão de dois jogos após expulsão contra o Lille

Brasileiro do PSG não estará disponível nas próximas duas partidas da equipe pelo Campeonato Francês...

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 17:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 abr 2021 às 17:22
Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Neymar está de fora das próximas duas partidas do Paris Saint-Germain no Campeonato Francês. Após ser expulso contra o Lille no último sábado, o brasileiro recebeu a punição do Comissão Disciplinar da Liga de Futebol Profissional da França (LFP).
Veja a tabela do FrancêsO brasileiro cumprirá a suspensão automática na partida contra o Strasbourg, neste sábado, e também estará de fora contra o Saint-Etienne, no próximo dia 18. Havia o temor de Neymar ser suspenso até o duelo nas quartas de final da Copa da França, no dia 21, mas isso não acontecerá.
Na partida de sábado, o PSG, além de ter Neymar expulso, perdeu para o Lille por 1 a 0, com gol de Jonathan David. A vitória do Lille colocou a equipe na primeira colocação do Francês, com 66 pontos, enquanto o Paris está em segundo, com 63 pontos.
O PSG entra em campo neste sábado, às 12h (de Brasília), contra o Strasbourg. A partida será transmitida ao vivo no site do LANCE!.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carolino ao lado da roda d’água na entrada de Campinho, com lago, oratório e paisagismo, idealizada por ele
O homem que morreu como viveu: cuidando das flores das montanhas do ES
Imagem de destaque
Água sanitária: 5 mitos e verdades para utilizá-la com segurança
Biblioteca na Escola Padre Humberto, em Vila Velha
Prefeitura de Vila Velha abre seleção para contratar temporários

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados