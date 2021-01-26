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futebol

Neymar recebe homenagem do PSG após completar 100 jogos pelo clube

Brasileiro ganha medalha e camisa personalizadas pela marca atingida na última sexta-feira. Em 100 jogos, atacante marcou 81 gols e deu 42 assistências pelo clube parisiense...

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 17:03

LanceNet

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Publicado em 

26 jan 2021 às 17:03
Crédito: Divulgação / PSG
Após completar 100 jogos com a camisa do Paris Saint-Germain na última sexta-feira, na goleada por 4 a 0 sobre o Montpellier, o atacante Neymar foi homenageado pelo clube francês nesta terça. Antes do treinamento da equipe parisiense, o brasileiro ganhou medalha e camisa personalizadas.
+ Veja a tabela da Ligue 1- Estou feliz por atingir essa marca de 100 jogos com a camiseta do Paris e ter como presente a vitória, com o gol. Estou muito contente, muito feliz por tudo - disse Neymar.
Em 100 partidas pelo clube da Cidade Luz, Neymar marcou 81 gols e deu 42 assistências. Na atual temporada, o brasileiro balançou as redes 11 vezes. Desde agosto de 2017 na França, o astro tem contrato até junho de 2022 com o PSG.
+ Neymar escala o seu melhor PSG de todos os tempos; veja o time montado por ele
No elenco atual, Neymar é o oitavo jogador com mais partidas pelo Paris Saint-Germain. À frente do camisa 10, somente Verratti (333 jogos), Marquinhos (302), Di María (243), Kimpembe (158), Draxler (151), Mbappé (147) e Kurzawa (140).

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