Neymar rebate críticas: 'Só falam do meu nome. Não me esquecem nunca'

Neymar fez um leilão beneficente do seu Instituto, em São Paulo, e falou com a imprensa Crédito: Alexe Silva/Agência Estado

Pouco menos de duas semanas após a eliminação da Seleção Brasileira da Copa do Mundo, Neymar deu suas primeiras declarações à imprensa sobre as críticas envolvendo seu nome. O jogador deixou a Rússia ironizado por torcedores rivais e até pela mídia internacional por conta de suas frequentes simulações. Quando questionado sobre uma possível desvalorização, o craque demonstrou tranquilidade e respondeu em tom descontraído:

Acredito que não tem desvalorização. Fomos eliminados da Copa e até agora só se fala do meu nome, então como é que desvalorizou? Não me esquecem nunca. Eu fiz um esforço muito grande para estar neste Mundial e levo isso como lição. Estou muito feliz em ter feito parte daquele grupo e sabemos que poderíamos ter ido mais longe Neymar

Nesta quarta-feira, Neymar publicou em seu Instagram uma brincadeira envolvendo as críticas e supostas simulações durante a Copa. Ele falou sobre a postagem e garantiu que não fica irritado com as piadas envolvendo seu nome. "Eu levo na brincadeira, não fico bravo. Só dou risada, e aí a gente entra na onda. Foi um momento ali em que eu estava com as crianças e resolvi fazer", afirmou o jogador.

O jogador ainda ironizou os que afirmam que ele exagera em simulações ao sofrer faltas e defendeu seu estilo de jogos. "Meu futebol é de drible. Não posso dizer ao meu adversário: 'Meu amor, dá licença, me deixa fazer o gol'".

O astro brasileiro revelou seu sentimento depois da derrota para a Bélgica, por 2 a 1, nas quartas de final do Mundial, porém, demonstrou já ter assimilado a decepção de não ter conquistado o hexacampeonato.