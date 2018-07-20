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Pós-Copa

Neymar rebate críticas: 'Só falam do meu nome. Não me esquecem nunca'

O camisa 10 da Seleção Brasileira falou pela primeira vez com a imprensa após a eliminação da Copa do Mundo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2018 às 14:54

Publicado em 20 de Julho de 2018 às 14:54

Neymar fez um leilão beneficente do seu Instituto, em São Paulo, e falou com a imprensa Crédito: Alexe Silva/Agência Estado
Pouco menos de duas semanas após a eliminação da Seleção Brasileira da Copa do Mundo, Neymar deu suas primeiras declarações à imprensa sobre as críticas envolvendo seu nome. O jogador deixou a Rússia ironizado por torcedores rivais e até pela mídia internacional por conta de suas frequentes simulações. Quando questionado sobre uma possível desvalorização, o craque demonstrou tranquilidade e respondeu em tom descontraído:
Acredito que não tem desvalorização. Fomos eliminados da Copa e até agora só se fala do meu nome, então como é que desvalorizou? Não me esquecem nunca. Eu fiz um esforço muito grande para estar neste Mundial e levo isso como lição. Estou muito feliz em ter feito parte daquele grupo e sabemos que poderíamos ter ido mais longe
Neymar
Nesta quarta-feira, Neymar publicou em seu Instagram uma brincadeira envolvendo as críticas e supostas simulações durante a Copa. Ele falou sobre a postagem e garantiu que não fica irritado com as piadas envolvendo seu nome. "Eu levo na brincadeira, não fico bravo. Só dou risada, e aí a gente entra na onda. Foi um momento ali em que eu estava com as crianças e resolvi fazer", afirmou o jogador.
O jogador ainda ironizou os que afirmam que ele exagera em simulações ao sofrer faltas e defendeu seu estilo de jogos. "Meu futebol é de drible. Não posso dizer ao meu adversário: 'Meu amor, dá licença, me deixa fazer o gol'". 
O astro brasileiro revelou seu sentimento depois da derrota para a Bélgica, por 2 a 1, nas quartas de final do Mundial, porém, demonstrou já ter assimilado a decepção de não ter conquistado o hexacampeonato.
"É Muito triste, óbvio, não têm pessoas mais tristes do que eu, meus companheiros, nosso treinador e nossas famílias. A gente fica com aquele gostinho, porque a gente sabia que poderia vencer, porque tinha time para isso. Infelizmente já foi, o luto passou, a gente tem que escolher ser feliz. A gente tem motivos para estar triste, mas eu prefiro escolher ser feliz."

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