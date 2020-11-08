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Neymar quer seguir no Paris Saint-Germain, afirma jornalista

Brasileiro comunicou ao clube que pretende seguir jogando na França, apesar de ter contrato terminando em 2022. Camisa 10 é principal destaque da franquia...
LanceNet

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Publicado em 

08 nov 2020 às 10:58

Publicado em 08 de Novembro de 2020 às 10:58

Crédito: divulgação
Neymar quer seguir jogando no Paris Saint-Germain, segundo o jornalista Hadrien Grenier, do "Le10sport". O brasileiro teria comunicado o clube através de seus representantes e pesquisou nomes de outros atletas para tornar o time ainda mais forte e competitivo nas próximas temporadas.
O brasileiro tem contrato com o clube francês até 2022 e os dirigentes do PSG estão dispostos a renovar o contrato do camisa 10, mas nenhuma oferta foi feita. O craque pode ser a principal estrela do time caso Mbappé saia para o Real Madrid ao fim desta época.
Neymar teve excelente participação na última temporada em que conquistou três títulos pelo PSG e foi responsável por fazer o time de Tuchel chegar em uma inédita final de Liga dos Campeões. Na atual campanha, o brasileiro tem dois gols e quatro assitências em seis partidas.

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