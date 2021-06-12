Neymar publica mensagem de apoio a Eriksen: 'Em oração por você'

Um susto parou o mundo do futebol neste sábado. O meia da Dinamarca Eriksen caiu desacordado no gramado e precisou de atendimento médico em partida contra a Finlândia. Felizmente, o jogador já está acordado e estável. Nas redes sociais, o craque da Seleção Brasileira Neymar publicou uma mensagem de apoio ao atleta.Nos stories do Instagram, Neymar publicou uma foto de Eriksen com a camisa da Dinamarca, com a legenda: 'Em oração por você'.