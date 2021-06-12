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futebol

Neymar publica mensagem de apoio a Eriksen: 'Em oração por você'

Craque brasileiro publicou a frase com uma foto do meia dinamarquês nas redes sociais...

Publicado em 12 de Junho de 2021 às 15:08

LanceNet

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Publicado em 

12 jun 2021 às 15:08
Crédito: Lars Moeller/Ritzau Scanpix/AFP
Um susto parou o mundo do futebol neste sábado. O meia da Dinamarca Eriksen caiu desacordado no gramado e precisou de atendimento médico em partida contra a Finlândia. Felizmente, o jogador já está acordado e estável. Nas redes sociais, o craque da Seleção Brasileira Neymar publicou uma mensagem de apoio ao atleta.Nos stories do Instagram, Neymar publicou uma foto de Eriksen com a camisa da Dinamarca, com a legenda: 'Em oração por você'.
Eriksen recebeu uma cobrança de lateral aos 43 minutos do primeiro tempo, resvalou na bola e desabou no gramado. Os médicos entraram no gramado e ficaram cerca de 15 minutos prestando socorro ao atleta. Eriksen foi retirado de campo pelos médicos, cercado pelos companheiros de seleção.
Os perfis oficiais da Eurocopa e da federação dinamarquesa já confirmaram que o jogador está acordado e estável. A partida foi cancelada e será remarcada.Neymar demonstra apoio a Eriksen (Reprodução: Internet)

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