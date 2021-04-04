Neymar pode ser suspenso por até três jogos após expulsão no Francês

Crédito: FRANCK FIFE / AFP

Expulso na derrota do Paris Saint-Germain para o Lille no último sábado, pelo Campeonato Francês, o atacante Neymar pode pegar um gancho de até três partidas. Segundo o jornal "Le Parisien", o brasileiro será julgado pela Comissão Disciplinar da Liga de Futebol Profissional da França (LFP) na quarta-feira.

+ Veja a tabela da Ligue 1O brasileiro é desfalque certo para o duelo contra o Strasbourg, no próximo sábado, por conta da suspensão automática. Caso a LFP aumente a pena do camisa 10, ele também perderá os jogos contra Saint-Etienne, no dia 18, e o duelo nas quartas de final da Copa da França, no dia 21. O adversário ainda não foi definido.

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