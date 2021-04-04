Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Neymar pode ser suspenso por até três jogos após expulsão no Francês

Brasileiro recebeu o segundo cartão amarelo no fim do jogo contra o Lille e será julgado na próxima quarta-feira. Pena pode ser ainda maior por conta de discussão na saída de campo...

Publicado em 04 de Abril de 2021 às 16:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 abr 2021 às 16:04
Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Expulso na derrota do Paris Saint-Germain para o Lille no último sábado, pelo Campeonato Francês, o atacante Neymar pode pegar um gancho de até três partidas. Segundo o jornal "Le Parisien", o brasileiro será julgado pela Comissão Disciplinar da Liga de Futebol Profissional da França (LFP) na quarta-feira.
+ Veja a tabela da Ligue 1O brasileiro é desfalque certo para o duelo contra o Strasbourg, no próximo sábado, por conta da suspensão automática. Caso a LFP aumente a pena do camisa 10, ele também perderá os jogos contra Saint-Etienne, no dia 18, e o duelo nas quartas de final da Copa da França, no dia 21. O adversário ainda não foi definido.
+ Puma lança nova chuteira para Neymar. Veja fotos em galeria!
Além do julgamento pela expulsão, Neymar e Djaló, jogador do Lille que também recebeu cartão vermelho, poderão ficar mais tempo de fora. A Comissão Disciplinar da LFP poderá analisar as imagens divulgadas pelo "Canal+", onde mostra os dois jogadores discutindo e quase se agredindo na saída do gramado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Jardim sensorial: veja como criar um espaço que ativa os sentidos humanos
Obras na calçada da Ponte de Camburi
Interdição de ciclovia e passarela da Ponte de Camburi é adiada
Imagem de destaque
5 filmes e séries imperdíveis que chegam à Netflix em maio de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados