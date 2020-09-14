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Neymar pode pegar de quatro a sete jogos de suspensão por expulsão

Ato de agressão contra zagueiro do Olympique de Marseille será julgado por Comissão de Disciplina da Liga de Futebol Profissional da França e atacante pode voltar só em novembro...

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 09:17

LanceNet

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Publicado em 

14 set 2020 às 09:17
Crédito: Franck Fife/AFP
Após ter sido expulso na partida diante do Olympique de Marseille por ter dado tapas na cabeça do zagueiro Álvaro González, Neymar pode ser punido com suspensão de quatro a sete jogos do Paris Saint-Germain, de acordo com a “RMC Sports”. O brasileiro já está fora da partida contra o Metz, nesta quarta-feira, além de Paredes e Kurzawa, que também levaram cartão vermelho.
De acordo com a Comissão de Disciplina da Liga de Futebol Profissional da França, uma ação agressiva cometida fora do lance de jogo e sem provocar lesão ao adversário, pode acarretar na suspensão de sete partidas. Ainda não se sabe quando o Comitê irá se reunir para definir as sanções de cada punição que houve no duelo.Caso pegue punição máxima, Neymar voltaria em campo apenas contra o Rennes, em novembro. O atacante acusou o defensor espanhol de ter sido racista com ele no final da partida, em meio a uma confusão generalizada que acabou com a expulsão de cinco atletas, três do PSG e dois do Olympique de Marseille.

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