Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Neymar pode ficar sem jogar Campeonato Francês até 2021

Atacante brasileiro está sendo investigado por conta de insultos homofóbicos contra Álvaro González, zagueiro acusado de racismo pelo camisa 10. Punição pode ser de 10 partidas...

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 09:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 set 2020 às 09:27
Crédito: Franck Fife/AFP
Neymar e Álvaro González, protagonistas por insultos homofóbicos e raciais na partida entre Paris Saint-Germain e Olympique de Marseille, pode voltar a jogar uma partida do Campeonato Francês apenas em 2020. Segundo o regulamento da Liga de Futebol Profissional da França, a sanção para os dois atletas pode chegar até 10 jogos de punição.Já há um processo aberto contra os dois jogadores e as imagens do final do clássico estão sendo analisadas em diversos ângulos. Apesar disso, ainda não há uma data para o veredito do caso, mas estima-se que a decisão possa ocorrer entre uma a duas semanas. Os clubes estão contribuindo para que os fatos sejam esclarecidos.
O brasileiro já pegou uma suspensão de dois jogos por conta de um tapa dado na cabeça do defensor espanhol e não participou dos confrontos contra o Metz e o Nice. O atacante deve voltar ao campo neste domingo contra o Reims na partida que pode ser a última do camisa 10 na Ligue 1 neste ano.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Acossados pela rejeição dos eleitores, os Três Poderes pautam reformas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados