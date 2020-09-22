Neymar pode ficar sem jogar Campeonato Francês até 2021

Neymar e Álvaro González, protagonistas por insultos homofóbicos e raciais na partida entre Paris Saint-Germain e Olympique de Marseille, pode voltar a jogar uma partida do Campeonato Francês apenas em 2020. Segundo o regulamento da Liga de Futebol Profissional da França, a sanção para os dois atletas pode chegar até 10 jogos de punição.Já há um processo aberto contra os dois jogadores e as imagens do final do clássico estão sendo analisadas em diversos ângulos. Apesar disso, ainda não há uma data para o veredito do caso, mas estima-se que a decisão possa ocorrer entre uma a duas semanas. Os clubes estão contribuindo para que os fatos sejam esclarecidos.