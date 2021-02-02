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futebol

Neymar pode assinar renovação de contrato com PSG nesta semana

Segundo informação de jornalista, brasileiro tem acordo pelos próximos quatro anos com entidade francesa. Camisa 10 chegou ao clube em 2017 e é a grande estrela do elenco...
LanceNet

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Publicado em 

02 fev 2021 às 12:42

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 12:42

Crédito: Neymar está perto de renovar seu vínculo com o PSG (DAMIEN MEYER / AFP
Neymar está próximo de renovar seu contrato com o Paris Saint-Germain e o acordo pode acontecer ainda nesta semana, segundo o jornalista Marcelo Bechler. O brasileiro, que possui vínculo com a equipe francesa até 2022, assinaria pelas próximas quatro temporadas. O anúncio pode não ser feito nos próximos dias por uma questão de estratégia.Desde a derrota na final da Champions League, o camisa 10 vem dando indícios de que está contente com a sua situação no principal clube da França. Além de pedir a chegada de Messi para a próxima temporada, o brasileiro também tenta convencer Mbappé a permanecer no clube, apesar do desejo do Real Madrid.
> Veja a tabela da Ligue 1
Neymar foi contratado pelo PSG em 2017 após uma passagem vitoriosa pelo Barcelona ao lado de Messi e Suárez. Nos últimos anos, o craque foi pivô de uma polêmica por tentar forçar sua saída de Paris e voltar para a Catalunha. O jogador busca fazer história com a camisa da equipe e conquistar um título inédito da Liga dos Campeões.

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