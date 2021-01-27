AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Neymar perde privilégios com técnico Mauricio Pochettino no PSG

Treinador argentino realiza treinamentos pela manhã e deu novas obrigações ao atacante brasileiro e Mbappé. Pochettino fez cinco jogos e tem quatro vitórias com o clube...

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 08:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jan 2021 às 08:25
Crédito: C.Gavelle / PSG
Desde a chegada do técnico Mauricio Pochettino ao Paris Saint-Germain, Neymar, Mbappé e os demais atletas do elenco perderam alguns privilégios. O “L’Equipe” entrou em contato com fontes próximas do clube e revelou que a primeira grande mudança foram os treinamentos pela manhã, uma vez que na Era Tuchel só acontecia pela tarde devido a um pedido dos jogadores para que pudessem dormir.Com um trabalho físico intenso e em um calendário enxuto, alguns atletas apresentam cansaço ao fim de cada trabalho, mas o argentino mira a evolução para a Champions League. Além da parte física, a tática também tem grande importância para o comandante e Neymar, que antes jogava somente no setor ofensivo, ganhou mais responsabilidades defensivas. O mesmo vale para Mbappé, que nos últimos tempos vinha treinando mais na academia do que no campo, segundo o jornal francês.
> Veja a tabela do Campeonato Francês
Pochettino tem sido exigente e gosta de ter o controle dos treinamentos em suas mãos e não deixar o dever somente ao seu staff técnico. Apesar do trabalho forte neste início, o argentino também conversa com os atletas para saber o que estão sentindo e a série de bons resultados dão ao comandante crédito com o plantel de que tudo está caminhando da maneira correta.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 13/07/2026
Imagem de destaque
Esqueça as promessas de Ano Novo: você pode 'recomeçar' a vida a qualquer momento e mudar seus hábitos de vez
Pastor João Messa dos Santos morre aos 74 anos
Pastor João Messa morre após infarto em igreja de Sooretama

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados