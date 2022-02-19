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futebol

Neymar perde pênalti e Nantes vence o PSG pelo Campeonato Francês

Goleiro Lafont tem ótima atuação e parou as jogadas do trio de ataque formado por Messi, Neymar e Mbappé
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Publicado em 19 de Fevereiro de 2022 às 19:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 fev 2022 às 19:27
O Paris Saint-Germain foi derrotado pelo Nantes por 3 a 1 pela 25ª rodada do Campeonato Francês. A equipe da casa chegou a abrir três gols de vantagem no primeiro tempo. Neymar marcou para o PSG, mas desperdiçou uma cobrança de pênalti.NANTES ABRE TRÊS DE VANTAGEM!5º lugar no Campeonato Francês, o Nantes se organizou em campo e abriu o placar logo cedo. Aos quatro minutos, Kolo Muani marcou o primeiro do jogo. Depois, aos 16, Merlin ampliou. Mais tarde, nos acréscimos da primeira etapa, Blas botou a equipe com três gols de vantagem no placar.
GRANDE DIA DO GOLEIRO!O Paris Saint-Germain de Messi, Neymar e Mbappé buscava o ataque, mas os craques tiveram suas jogadas paradas pelo goleiro Lafont, destaque do jogo que estava em um dia inspirado.
NEYMAR DIMINUI, MAS PERDE PÊNALTI!Logo na volta do segundo tempo, o PSG deu sinais que iria reagir com um gol de Neymar, aos dois minutos. Porém, não foi o que aconteceu e o camisa 10 até perdeu um pênalti no decorrer da partida. O craque bateu fraco e o goleiro pegou com facilidade.
Crédito: PSGperdeupor3a1paraoNantespeloCampeonatoFrancês(Foto:SebastienSALOM-GOMIS/AFP

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