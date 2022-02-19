Neymar perde pênalti e Nantes vence o PSG pelo Campeonato Francês

O Paris Saint-Germain foi derrotado pelo Nantes por 3 a 1 pela 25ª rodada do Campeonato Francês. A equipe da casa chegou a abrir três gols de vantagem no primeiro tempo. Neymar marcou para o PSG, mas desperdiçou uma cobrança de pênalti.NANTES ABRE TRÊS DE VANTAGEM!5º lugar no Campeonato Francês, o Nantes se organizou em campo e abriu o placar logo cedo. Aos quatro minutos, Kolo Muani marcou o primeiro do jogo. Depois, aos 16, Merlin ampliou. Mais tarde, nos acréscimos da primeira etapa, Blas botou a equipe com três gols de vantagem no placar.