Neymar pega suspensão, mas entra em campo pelo PSG contra o Olympique de Marselha

O atacante Neymar foi suspenso pela Liga de Futebol Profissional da França (LFP) devido ao acúmulo de três cartões amarelos nas últimas dez partidas por competições nacionais, mas não será desfalque no clássico contra o Olympique de Marselha neste domingo, às 15h45 (de Brasília), que pode deixar a equipe com a mão no título do Campeonato Francês.A pena só começa a valer no dia 19 de abril, após a próxima rodada. Com isso, o astro deve ficar fora do jogo contra o Angers, na quarta-feira, pela 33ª rodada do Campeonato Francês. > Confira a classificação do Campeonato Francês