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futebol

Neymar pega suspensão, mas entra em campo pelo PSG contra o Olympique de Marselha

Atacante é penalizado pelo acúmulo de três cartões amarelos, mas medida só terá validade a partir do dia 19 de abril. Com isso, brasileiro perderá jogo contra o Angers, na quarta-feira...

Publicado em 15 de Abril de 2022 às 11:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 abr 2022 às 11:58
O atacante Neymar foi suspenso pela Liga de Futebol Profissional da França (LFP) devido ao acúmulo de três cartões amarelos nas últimas dez partidas por competições nacionais, mas não será desfalque no clássico contra o Olympique de Marselha neste domingo, às 15h45 (de Brasília), que pode deixar a equipe com a mão no título do Campeonato Francês.A pena só começa a valer no dia 19 de abril, após a próxima rodada. Com isso, o astro deve ficar fora do jogo contra o Angers, na quarta-feira, pela 33ª rodada do Campeonato Francês. > Confira a classificação do Campeonato Francês
Ele levou o último amarelo na goleada do PSG por 6 a 1 contra o Clermont. Foi o terceiro cartão do tipo nas últimas sete partidas do time.
O PSG lidera a competição nacional, com 71 pontos, seguido pelo rival de Marselha, que tem 59. Se vencer, o time comandado por Mauricio Pochettino abre 15 pontos de vantagem na liderança e poderá confirmar o título antecipado na rodada seguinte, contra o Angers.
Crédito: NeyamarestaráemcampoempartidaquepodedartítulodoCampeonatoFrancêsaoPSG(Foto:FRANCKFIFE/AFP

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