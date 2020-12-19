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futebol

Neymar não se recupera a tempo e só voltará a jogar pelo PSG em janeiro

Atacante brasileiro se lesionou em dividida com Thiago Mendes,
na partida entre o clube parisiense e o Lyon...
LanceNet

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Publicado em 

19 dez 2020 às 15:32

Publicado em 19 de Dezembro de 2020 às 15:32

Crédito: AFP
A esperança de que Neymar pudesse estar em campo pelo Paris Saint-Germain ainda neste ano acabou. Em boletim médico do clube francês é informado que o camisa 10, que sofre com um entorse no tornozelo esquerdo, ainda está em recuperação.
VEJA A TABELA DA LIGUE 1
"Há uma área de contusão óssea para a qual continua fazendo tratamento", diz o comunicado. Seu retorno está previsto para janeiro, assim como o de Danilo Pereira.Por outro lado, Marquinhos está recuperado de um trauma e deve estar de volta. Icardi, Sarabia, Diallo e Bernat seguem de fora e não têm dada prevista para retornarem.

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