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Neymar não participa de treino do PSG e segue como dúvida para enfrentar o líder Lille

Craque brasileiro sofreu lesão na última rodada e pode ficar de fora do confronto direto pela liderança do Campeonato Francês, neste domingo...

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 16:35

LanceNet

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Publicado em 

18 dez 2020 às 16:35
Crédito: FRANCK FIFE / AFP
O treinamento do PSG nesta sexta-feira mais uma vez não contou com a presença de Neymar. Após ser preservado das últimas atividades devido à lesão sofrida no tornozelo na derrota para o Lyon, o brasileiro tinha a possibilidade de participar da sessão junto com o restante do elenco, mas não foi a campo. Assim, segue como dúvida para enfrentar o Lille, neste domingo.
+ Quem é o maior campeão europeu da década?A decisão final será tomada neste sábado, véspera da partida decisiva pela ponta da tabela. Apesar da esperança em contar com o craque, o PSG trata a situação com cautela, principalmente porque Neymar e a comissão técnica preferem não correr risco de agravar a lesão.
Após sofrer uma dura entrada de Thiago Mendes no clássico contra o Lyon e deixar o campo de maca e chorando, Neymar passou por exames na última segunda e teve resultados "tranquilizadores", de acordo com o PSG. A primeira avaliação não constatou fratura no tornozelo esquerdo, apenas uma entorse.
+ Confira a tabela completa do Campeonato Francês
O PSG ocupa atualmente a segunda posição da tabela, com 31 pontos, um a menos que o líder Lille. As equipes se enfrentam neste domingo, às 17h (de Brasília), no Stade Pierre Mauroy, a casa do Lille.

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