Neymar não participa de treino do PSG e segue como dúvida para enfrentar o líder Lille

Crédito: FRANCK FIFE / AFP

O treinamento do PSG nesta sexta-feira mais uma vez não contou com a presença de Neymar. Após ser preservado das últimas atividades devido à lesão sofrida no tornozelo na derrota para o Lyon, o brasileiro tinha a possibilidade de participar da sessão junto com o restante do elenco, mas não foi a campo. Assim, segue como dúvida para enfrentar o Lille, neste domingo.

+ Quem é o maior campeão europeu da década?A decisão final será tomada neste sábado, véspera da partida decisiva pela ponta da tabela. Apesar da esperança em contar com o craque, o PSG trata a situação com cautela, principalmente porque Neymar e a comissão técnica preferem não correr risco de agravar a lesão.

Após sofrer uma dura entrada de Thiago Mendes no clássico contra o Lyon e deixar o campo de maca e chorando, Neymar passou por exames na última segunda e teve resultados "tranquilizadores", de acordo com o PSG. A primeira avaliação não constatou fratura no tornozelo esquerdo, apenas uma entorse.

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