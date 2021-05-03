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futebol

Neymar não descarta saída do Paris Saint-Germain

Atacante não assinou contrato com a equipe francesa e Leonardo, diretor esportivo, prega discurso cauteloso em relação a permanência do craque do elenco...

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 10:19

LanceNet

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Publicado em 

03 mai 2021 às 10:19
Crédito: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP
Neymar ainda não assinou a renovação contratual com o Paris Saint-Germain e o clube assume uma postura cautelosa. Durante o programa "El Chiringuito", Leonardo, diretor esportivo, afirmou que a questão do camisa 10 do time teria que ser vista "com calma".Segundo a imprensa francesa, o Barcelona já fez seus primeiros movimentos visando o retorno do brasileiro. Os culés tentaram a contratação do craque em 2019, mas o clube de Nasser Al-Khelaifi não cedeu às pressões que vinham da Catalunha e do próprio atacante, que tinha desejo de sair de Paris.
> Veja a tabela da Ligue 1
Neymar já tem uma proposta em mãos e muitos veículos indicam que o atleta poderia ampliar sua estadia até 2026. Além do brasileiro, o PSG corre o risco de perder Mbappé nesta janela de transferências, uma vez que o camisa 11 é o principal alvo do Real Madrid.

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