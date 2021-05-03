Neymar não descarta saída do Paris Saint-Germain

Neymar ainda não assinou a renovação contratual com o Paris Saint-Germain e o clube assume uma postura cautelosa. Durante o programa "El Chiringuito", Leonardo, diretor esportivo, afirmou que a questão do camisa 10 do time teria que ser vista "com calma".Segundo a imprensa francesa, o Barcelona já fez seus primeiros movimentos visando o retorno do brasileiro. Os culés tentaram a contratação do craque em 2019, mas o clube de Nasser Al-Khelaifi não cedeu às pressões que vinham da Catalunha e do próprio atacante, que tinha desejo de sair de Paris.