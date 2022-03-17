Neymar mostra frustração após eliminação na Champions: 'Dei minha vida para estar lá'

- A gente se dedicou, se empenhou, treinou para buscar aquilo. Voltei de lesão dando a minha vida para estar naquele momento. Por mais que fosse para perder, mas pelo menos estaria com o time dando a cara a tapa - declarou Neymar.

Na última partida, o PSG venceu o Bordeuax por 3 a 0 pelo Campeonato Francês, com um gol do brasileiro. Na ocasião, Neymar e Messi foram vaiados pela torcida da equipe parisiense. Agora, resta apenas a principal competição nacional da França para o PSG até o final da temporada. O time de Paris é o líder com 15 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Olympique de Marselha.A tendência é que, após os resultados desta temporada, o PSG faça uma reformulação no elenco em busca de seu maior objetivo, a conquista da Champions. Nos últimos dias, o Paris ofereceu Neymar ao Barcelona, só que o alto salário do craque é um entrave para o time espanhol.