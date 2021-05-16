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Neymar, Mbappé e Marquinhos marcam em vitória sobre o Reims, e PSG segue na luta pelo título francês

Parisienses fazem bom jogo e ficam a um ponto do líder da competição, que é o Lille. Vitória simples, aliada à tropeço do rival, garante título na última rodada do torneio...

Publicado em 16 de Maio de 2021 às 17:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 mai 2021 às 17:52
Crédito: FRANCK FIFE / AFP
O Paris Saint-Germain segue vivíssimo na briga pelo título nacional. Neste domingo, o time de Mauricio Pochettino venceu o Reims por 4 a 0, com gols de Neymar, Mbappé, Marquinhos e Kean, e chegou aos 79 pontos. Rival direto na briga pelo Campeonato Francês, o Lille tem 80 pontos a uma rodada do fim do torneio.
+ Veja a tabela da Ligue 1NEYDAYJogando em casa, o Paris Saint-Germain, como esperado, tomou conta da partida e o time da capital francesa abriu o placar aos 12 minutos do primeiro tempo. Abdelhamid fez pênalti ao cortar chute de Mbappé com a mão e foi expulso. Na cobrança, Neymar bateu com extrema categoria e fez o gol.
PRESENTEAinda na etapa inicial, o PSG aumentou a vantagem depois de erro de Thomas Foket. O lateral-direito tentou tocar para dentro da área, mas entregou nos pés de Mbappé, que chegou batendo de primeira dentro da pequena área para fazer o segundo.
ZAGUEIRO ARTILHEIRONo segundo tempo, o PSG continuou pressionando o Reims e criou boas chances de ampliar. Quem fez o terceiro, porém, foi o zagueiro Marquinhos. Neymar cobrou escanteio na medida e o defensor brasileiro subiu mais que todo mundo para balançar as redes. No fim, Moise Kean fez o quarto.
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SITUAÇÃOCom a vitória, somada ao empate do Lille, o Paris Saint-Germain segue sonhando com o título francês. A equipe parisiense foi aos 79 pontos, enquanto líder da competição tem 80 pontos. Na última rodada, o PSG precisa de uma vitória simples e um tropeço do rival para ser campeão.
SEQUÊNCIANa próxima rodada do Campeonato Francês, a última da competição, o PSG encara o Brest, fora de casa. Antes, porém, o time parisiense disputa a final da Copa da França, na quarta-feira, contra o Monaco. O Reims fecha a Ligue 1 em casa, contra o Bordeaux.

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