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futebol

Neymar marca três, PSG goleia e fica ainda mais perto do título do Francês

Mesmo fora de casa, Paris aplica 6 a 1 no Clermont. Mbappé também anota hat-trick...
LanceNet

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Publicado em 

09 abr 2022 às 18:03

Publicado em 09 de Abril de 2022 às 18:03

Sem dificuldades, o PSG goleou o Clermont, fora de casa: 6 a 1, em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Francês. Os gols foram anotados por Neymar e Mbappé, que marcaram três vezes cada um. Messi passou em branco mas deu três assistências. O gol do Clermont saiu no final do primeiro tempo, quando já estava com dois gol de desvantagem: após boa jogada coletiva, Dossou empurrou para o fundo das redes. Com o resultado, o PSG segue com folga na liderança da Ligue 1, com 71 pontos. O segundo lugar é do Rennes, que tem 56. Ambos já têm os 31 jogos. Já o Clermont é o 17º, primeiro acima do Z3. O Paris Saint-Germain volta a campo agora no clássico com o Olympique de Marselha, no próximo domingo, às 15h45, na capital francesa. O OM está em terceiro lugar, também com 56 pontos, mas em 30 jogos. Já o Clermont pega o Metz, no mesmo dia, mas às 10h.
Na França, são três vagas para a Champions, uma para a Liga Europa e outra para a Liga Conferência. No momento, o quarto e o quinto colocado são Strasbourg e Nice, ambos com 51 pontos.
Crédito: NeymarmarcoutrêsgolsemgoleadadoPSGsobreoClermont(Foto:FRANCKFIFE/AFP

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