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futebol

Neymar marca, mas PSG empata com o Rennes e se afasta da liderança do Francês

Empate do Paris Saint-Germain com o Rennes deixa a equipe da capital com diferença de três pontos para o Lille, líder da competição...
LanceNet

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Publicado em 

09 mai 2021 às 18:07

Publicado em 09 de Maio de 2021 às 18:07

Crédito: FRED TANNEAU / AFP
Neste domingo, Rennes e Paris Saint-Germain empataram em 1 a 1 no Roazhon Park, na cidade de Rennes, pela 36ª rodada do Campeonato Francês. O PSG saiu na frente do placar com gol do brasileiro Neymar, mas o Rennes empatou com Sehrou Guirassy.
Veja a tabela do FrancêsNEYMAR MARCAO Paris Saint-Germain enfrentou uma primeira etapa complicada com a equipe dos Rennes, e precisou se defender na mesma medida que atacou. Ainda assim, o PSG saiu na frente do placar em cobrança de pênalti convertida por Neymar aos 51 minutos.
RENNES TENTAApesar do Paris Saint-Germain ter saído na frente do placar na partida deste domingo, o Rennes também atacou bastante na primeira etapa, e obteve o mesmo número de finalizações que a equipe do PSG. Porém, o time da casa não foi capaz de marcar.
EMPATEApós tantas chances criadas na primeira etapa, a equipe do Rennes foi atrás do resultado na segunda parte do confronto. Foi aos 25 minutos que o empate chegou ao placar, quando Benajmin Bourigeaud encontrou Sehrou Guirassy para deixar tudo igual.
EXPULSÃONa reta final da partida, as duas equipes encontravam-se muito tensas, pois um gol poderia definir o resultado do confronto. Foi assim que, aos 42 minutos do segundo tempo, o Paris Saint-Germain viu o zagueiro Presnel Kimpembe ser expulso e desfalcar o time na reta final da briga pelo título.
SEQUÊNCIAO Rennes enfrenta o Nimes às 16h (de Brasília) do dia 23 de maio pela 37ª rodada do Campeonato Francês. O Paris Saint-Germain, por sua vez, enfrenta o Montpellier às 16h (de Brasília) desta quarta-feira pela semifinal da Copa da França.

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