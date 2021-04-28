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futebol

Neymar mantém esperança apesar de derrota do PSG: 'Perdemos a batalha, mas a guerra continua'

Craque brasileiro do Paris Saint-Germain publicou mensagem em suas redes sociais...

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 20:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 abr 2021 às 20:58
Crédito: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP
Nesta quarta-feira, o Paris Saint-Germain foi derrotado pelo Manchester City, de virada, por 2 a 1 na partida de ida das semifinais da Champions League. Em suas redes sociais, Neymar, estrela do PSG, publicou uma mensagem de esperança após a derrota.
Veja o mata-mata da ChampionsNo post que teve grande repercussão, Neymar aparece em foto comemorando o gol de Marquinhos.
- Perdemos a batalha, mas a guerra continua. Eu acredito na minha equipe, acredito que podemos ser melhores do que fomos. Allez Paris. 1% de chance 99% de fé - publicou.
Manchester City e Paris Saint-Germain decidem qual equipe se classificará para a final da Champions League às 16h (de Brasília) da próxima terça-feira, no Eithad Stadium, em Manchester (ING).

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