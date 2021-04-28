Neymar mantém esperança apesar de derrota do PSG: 'Perdemos a batalha, mas a guerra continua'

Crédito: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Nesta quarta-feira, o Paris Saint-Germain foi derrotado pelo Manchester City, de virada, por 2 a 1 na partida de ida das semifinais da Champions League. Em suas redes sociais, Neymar, estrela do PSG, publicou uma mensagem de esperança após a derrota.

Veja o mata-mata da ChampionsNo post que teve grande repercussão, Neymar aparece em foto comemorando o gol de Marquinhos.

- Perdemos a batalha, mas a guerra continua. Eu acredito na minha equipe, acredito que podemos ser melhores do que fomos. Allez Paris. 1% de chance 99% de fé - publicou.