Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Neymar lamenta lesão no tornozelo: 'Voltarei mais forte'

Camisa 10 sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo durante o segundo tempo na vitória sobre o Saint-Étienne ...
LanceNet

Publicado em 28 de Novembro de 2021 às 12:45

Neymar deu um susto durante a vitória do Paris Saint-Germain sobre o Saint-Étienne por 3 a 1, na manhã deste domingo, pela 15ª rodada do Campeonato Francês. O camisa 10 sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo no segundo tempo e saiu de campo chorando e carregado pela maca. Após a partida, Neymar se pronunciou nas redes sociais e já falou sobre estar pensando na recuperação. O camisa 10 do PSG lamentou a nova lesão no tornozelo, que tem atormentado sua carreira nos últimos anos, mas mostrou confiança na recuperação.
- Bora recuperar. Infelizmente esses contratempos fazem parte da vida de um atleta. Agora é o que tem. Levantar a cabeça e vamo que vamo. Voltarei melhor e mais forte - escreveu o camisa 10.
Foi a 17ª lesão de Neymar desde que chegou ao Paris Saint-Germain, em 2017. Recentemente, o atacante brasileiro se recuperou de uma lesão muscular no adutor da coxa esquerda - mesma lesão que sofreu em fevereiro deste ano e em outubro de 2020.
O PSG venceu o Saint-Étienne por 3 a 1, chegou aos 40 pontos e se manteve na liderança isolada do Campeonato Francês. O time parisiense volta a campo na próxima quarta-feira, contra o Nice, às 17h, no Parque dos Príncipes.
Crédito: Neymar torceu o tornozelo e deixou o campo chorando na partida contra o Saint-Étienne (Foto: FRANCK FIFE/AFP

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados