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futebol

Neymar Jr fazendo inalação? Método ajuda na recuperação muscular

Fotos dentro de “câmara” e com máscara de oxigênio têm despertado curiosidade
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Publicado em 05 de Março de 2021 às 10:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mar 2021 às 10:41
Crédito: NR SPORTS / neymarjr.com
Atletas de alto nível têm buscado frequentemente novas tecnologias e métodos que possam auxiliar na melhora ou manutenção de suas performances. No início da pandemia, Neymar Jr começou a utilizar a Câmara Hiperbárica, um tratamento com oxigênio adotado por clubes de futebol e atletas de várias modalidades para auxiliar o processo de recuperação (oxigenação) muscular, visando a retomada dos jogos da Liga dos Campeões do ano passado.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO FRANCÊS
Nos últimos dias o craque do Paris Saint-Germain postou fotos dentro de uma câmara fechada usando uma máscara de inalação. A imagem, mais uma vez, despertou curiosidade dos fãs. Afinal, o que ele está fazendo e para que serve?O fisioterapeuta Rafael Martini que acompanha o atacante diariamente explica que a câmara é um ambiente fechado, onde a pressão interna é maior que a atmosférica. “Isso faz com que o atleta ou paciente consiga respirar mais oxigênio do que ele conseguiria em situações normais de pressão atmosférica”.
O fato de respirar mais oxigênio é importante porque o oxigênio tem papel fundamental no processo de produção de energia. “A captação aumentada de oxigênio nos pulmões é transmitida para os tecidos do corpo por meio da circulação sanguínea. O aumento de oxigênio disponível otimiza o processo de produção de energia. Com mais energia o corpo se recupera e funciona melhor”, detalha o fisioterapeuta.
Como funciona?
O relato dos atletas sobre o método é positivo. “Muitos atletas têm utilizado e relatam boas sensações. Eles gostam e se sentem melhor. É o caso do Neymar Jr”, afirma.
Neymar Jr usa o equipamento em casa até uma vez ao dia, por cerca de 1h30 e quando está lesionado são pelo menos 2 vezes ao dia, por 1 hora e intervalo de 6 horas entre as sessões. “Ele não faz para acelerar algum processo específico, mas sim como mais um dos recursos que um atleta de alto nível utiliza no seu dia a dia”.

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