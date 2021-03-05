Neymar Jr fazendo inalação? Método ajuda na recuperação muscular

Crédito: NR SPORTS / neymarjr.com

Atletas de alto nível têm buscado frequentemente novas tecnologias e métodos que possam auxiliar na melhora ou manutenção de suas performances. No início da pandemia, Neymar Jr começou a utilizar a Câmara Hiperbárica, um tratamento com oxigênio adotado por clubes de futebol e atletas de várias modalidades para auxiliar o processo de recuperação (oxigenação) muscular, visando a retomada dos jogos da Liga dos Campeões do ano passado.

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Nos últimos dias o craque do Paris Saint-Germain postou fotos dentro de uma câmara fechada usando uma máscara de inalação. A imagem, mais uma vez, despertou curiosidade dos fãs. Afinal, o que ele está fazendo e para que serve?O fisioterapeuta Rafael Martini que acompanha o atacante diariamente explica que a câmara é um ambiente fechado, onde a pressão interna é maior que a atmosférica. “Isso faz com que o atleta ou paciente consiga respirar mais oxigênio do que ele conseguiria em situações normais de pressão atmosférica”.

O fato de respirar mais oxigênio é importante porque o oxigênio tem papel fundamental no processo de produção de energia. “A captação aumentada de oxigênio nos pulmões é transmitida para os tecidos do corpo por meio da circulação sanguínea. O aumento de oxigênio disponível otimiza o processo de produção de energia. Com mais energia o corpo se recupera e funciona melhor”, detalha o fisioterapeuta.

Como funciona?

O relato dos atletas sobre o método é positivo. “Muitos atletas têm utilizado e relatam boas sensações. Eles gostam e se sentem melhor. É o caso do Neymar Jr”, afirma.