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futebol

Neymar ironiza após ficar de fora do prêmio de melhor do mundo: 'É sério?'

Atacante do Paris Saint-Germain, que estava na lista inicial da Fifa, não concorrerá ao prêmio. Jogador usou do bom humor para brincar com a situação nas redes sociais...
LanceNet

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Publicado em 

11 dez 2020 às 19:49

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 19:49

Crédito: Reprodução / Twitter
De fora do prêmio "The Best", da Fifa, que premia o melhor jogador do mundo, Neymar voltou a ironizar a escolha da entidade. Após dizer nas redes sociais que "viraria jogador de basquete e gamer", o atacante postou uma foto com a legenda "é sério?" acompanhada de emoji com cara de bobo.
+ Veja a tabela da Liga dos Campeões Neymar estava na lista inicial da Fifa ao prêmio de melhor do mundo, que tinha 11 nomes. No entanto, após a divisão dos votos, que é feita por quatro grupos (capitães e treinadores das seleções, jornalistas e público), o jogador do PSG ficou de fora. Cristiano Ronaldo, Lewandowski e Messi são os indicados.
O anúncio do prêmio acontecerá no dia 17 de dezembro e terá transmissão direto da sede da Fifa, em Zurique, na Suíça.

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