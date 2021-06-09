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futebol

Neymar iguala recorde de Romário e Zico na Seleção Brasileira

Atacante se tornou o maior artilheiro do Brasil na história das Eliminatórias...
LanceNet

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Publicado em 

08 jun 2021 às 23:25

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 23:25

Crédito: Neymar tem 5 gols nas Eliminatórias (LUCAS FIGUEIREDO/CBF
Mais um jogo do Brasil nas Eliminatórias, mais uma vitória e mais um gol de Neymar. O craque brasileiro abriu o placar na vitória por 2 a 0 sobre o Paraguai - Lucas Paquetá fechou o marcador -, nesta quarta-feira, e se tornou o maior artilheiro da Seleção na história da disputa.
O camisa 10 chegou à marca de 11 bolas na rede em jogos de Eliminatórias, igualando o recorde que até então pertencia à Romário e Zico. Os dois, no entanto, entraram em campo menos vezes. O Baixinho precisou de apenas oito atuações, três a menos que o Galinho e 10 a menos que o atual goleador.
MAIORES ARTILHEIROS DO BRASIL EM ELIMINATÓRIAS
1º - Romário - 11 gols em 8 jogosZico - 11 gols em 11 jogosNeymar - 11 gols em 18 jogos3º - Tostão - 10 gols em 6 jogos​Ronaldo - 10 gols em 15 jogos​Luís Fabiano - 10 gols em 15 jogosKaká - 10 gols em 27 jogos8º - Rivaldo - 9 gols em 19 jogos​9º - Bebeto - 7 gols em 11 jogosGabriel Jesus - 7 gols em 14 jogosAdriano - 7 gols em 16 jogos

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