Neymar iguala recorde de Romário e Zico na Seleção Brasileira

Mais um jogo do Brasil nas Eliminatórias, mais uma vitória e mais um gol de Neymar. O craque brasileiro abriu o placar na vitória por 2 a 0 sobre o Paraguai - Lucas Paquetá fechou o marcador -, nesta quarta-feira, e se tornou o maior artilheiro da Seleção na história da disputa.
O camisa 10 chegou à marca de 11 bolas na rede em jogos de Eliminatórias, igualando o recorde que até então pertencia à Romário e Zico. Os dois, no entanto, entraram em campo menos vezes. O Baixinho precisou de apenas oito atuações, três a menos que o Galinho e 10 a menos que o atual goleador.
MAIORES ARTILHEIROS DO BRASIL EM ELIMINATÓRIAS
1º - Romário - 11 gols em 8 jogosZico - 11 gols em 11 jogosNeymar - 11 gols em 18 jogos3º - Tostão - 10 gols em 6 jogosRonaldo - 10 gols em 15 jogosLuís Fabiano - 10 gols em 15 jogosKaká - 10 gols em 27 jogos8º - Rivaldo - 9 gols em 19 jogos9º - Bebeto - 7 gols em 11 jogosGabriel Jesus - 7 gols em 14 jogosAdriano - 7 gols em 16 jogos