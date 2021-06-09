Neymar iguala recorde de Romário e Zico na Seleção Brasileira

Crédito: Neymar tem 5 gols nas Eliminatórias (LUCAS FIGUEIREDO/CBF

Mais um jogo do Brasil nas Eliminatórias, mais uma vitória e mais um gol de Neymar. O craque brasileiro abriu o placar na vitória por 2 a 0 sobre o Paraguai - Lucas Paquetá fechou o marcador -, nesta quarta-feira, e se tornou o maior artilheiro da Seleção na história da disputa.

O camisa 10 chegou à marca de 11 bolas na rede em jogos de Eliminatórias, igualando o recorde que até então pertencia à Romário e Zico. Os dois, no entanto, entraram em campo menos vezes. O Baixinho precisou de apenas oito atuações, três a menos que o Galinho e 10 a menos que o atual goleador.

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