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futebol

Neymar iguala Raí e entra no Top 10 de artilheiros da história do PSG

Craque brasileiro marcou dois gols na goleada do Paris Saint-Germain sobre o Angers...

Publicado em 03 de Outubro de 2020 às 11:55

LanceNet

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Publicado em 

03 out 2020 às 11:55
Crédito: Neymar marcou dois gols na goleada do PSG (Divulgação/Twitter do PSG
Com grande atuação de Neymar, o Paris Saint-Germain não encontrou dificuldades para golear o Angers por 6 a 1, pela sexta rodada do Campeonato Francês. O brasileiro marcou duas vezes na partida e entrou no top 10 de maiores artilheiros do clube na história com 72 gols , se igualando a Raí.
Raí e Neymar dividem o décimo lugar de maiores artilheiro da história do PSG. Entretanto, Neymar alcançou a marcar de 72 gols com 127 jogos a menos que o ídolo do São Paulo. Ex-jogador do Paris, Cavani encabeça o raking com 200 gols marcados.
Confira o top 10 de artilheiro do PSG: 1- Cavani: 200 gols2 - Ibrahimovic: 156 gols3 - Pauleta: 109 gols4 - Dominique Rocheteau: 100 gols5 - Mustapha Dahleb: 98 gols6 - François M'Pelé: 95 gols7 - Mbappé: 92 gols8 - Safet Susic: 85 gols9 - Di MarÍa : 83 gols10 - Neymar e Raí: 72 gols

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