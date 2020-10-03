Neymar iguala Raí e entra no Top 10 de artilheiros da história do PSG

Com grande atuação de Neymar, o Paris Saint-Germain não encontrou dificuldades para golear o Angers por 6 a 1, pela sexta rodada do Campeonato Francês. O brasileiro marcou duas vezes na partida e entrou no top 10 de maiores artilheiros do clube na história com 72 gols , se igualando a Raí.
Raí e Neymar dividem o décimo lugar de maiores artilheiro da história do PSG. Entretanto, Neymar alcançou a marcar de 72 gols com 127 jogos a menos que o ídolo do São Paulo. Ex-jogador do Paris, Cavani encabeça o raking com 200 gols marcados.
Confira o top 10 de artilheiro do PSG: 1- Cavani: 200 gols2 - Ibrahimovic: 156 gols3 - Pauleta: 109 gols4 - Dominique Rocheteau: 100 gols5 - Mustapha Dahleb: 98 gols6 - François M'Pelé: 95 gols7 - Mbappé: 92 gols8 - Safet Susic: 85 gols9 - Di MarÍa : 83 gols10 - Neymar e Raí: 72 gols