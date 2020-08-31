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futebol

Neymar garante permanência no Paris Saint-Germain

Atacante brasileiro está feliz após ótima temporada com o time da capital francesa e quer voltar a jogar uma final de Liga dos Campeões com o PSG e conquistar o título cobiçado...

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 08:41

LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2020 às 08:41
Crédito: DAVID RAMOS / AFP
Neymar não irá se transferir para o Barcelona e segue como a principal estrela do Paris Saint-Germain para esta temporada. O brasileiro tem o sonho de voltar a uma final de Liga dos Campeões com a equipe francesa, mas para ser campeão. Em entrevista à revista oficial do clube, o camisa 10, que tem contrato até 2022, garantiu a permanência.
- Eu fico no PSG. Temos a ambição de voltar à final da Liga dos Campeões, mas desta vez para ganhá-la.Após tentar forçar uma saída para a Catalunha na última janela de verão europeu, a situação mudou completamente e Neymar parece feliz na capital francesa. Ao lado de Mbappé e Di María, o brasileiro conquistou três títulos nacionais e ficou perto de vencer a maior competição de clubes da Europa. Informações da imprensa estrangeira dizem que o craque está conversando com Messi e seduzindo o argentino para se juntar a ele no PSG.

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