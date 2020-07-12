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futebol

Neymar ganha torcida de Raí para superar recorde de gols no PSG

Ex-jogador e ídolo do Paris, Raí é o brasileiro com mais gols na história do clube: 72 contra 69 de Neymar. Após quatro meses, PSG volta a campo neste domingo contra o Le Havre...
LanceNet

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Publicado em 

12 jul 2020 às 16:44

Publicado em 12 de Julho de 2020 às 16:44

Crédito: FRANCOIS LO PRESTI / AFP
Neymar está a três gols de igualar Raí como o brasileiro que mais marcou gols na história do Paris Saint Germain. O craque ganhou uma torcida especial do próprio dono do recorde. Raí disse em depoimento ao 'neymarjr.com' que está “feliz com o sucesso de Neymar” e quer que o atacante supere seu número de gols, que é de 72 em 215 jogos. O atual camisa 10 marcou 69 gols em 80 jogos, uma média de 0,86.
- A minha grande expectativa no momento é voltar a jogar. Saudade da bola e de estar em campo com meus companheiros. Mas claro, fico feliz e orgulhoso pela história que estou construindo aqui no PSG. Meu números são consequência do trabalho de todos nós do elenco, juntos. Sem eles não alcançaria - destacou Neymar
Após quatro meses da última partida, Neymar e o PSG voltam a campo neste domingo, no amistoso contra o Le Havre, às 14h (horário de Brasília - 19h horário local), no estádio Océane. Será o primeiro jogo da equipe francesa após a longa pausa por conta da pandemia.
Sobre os números expressivos de Neymar em apenas três temporadas pelo PSG, o ex-jogador e ídolo do PSG, Raí, endossou o coro em prol do compatriota.
- Claro que eu fico feliz pelo sucesso do Neymar, espero que ele alcance mais recordes e supere o meu número de gols e também que ganhe títulos importantes, como a Liga dos Campeões - disse.Raí jogou no PSG entre 1993 e 1998. Assim como Neymar, Raí também vestiu a camisa 10 do Paris e acredita que, além do talento, Neymar tem um diferencial.
- Ele cresce nas dificuldades”. “Essa característica que faz a diferença de um craque , que cresce nos momentos difíceis, eu acho que essa característica pode agregar, e muito, do Neymar no Paris Saint-Germain - destacou
Mãe fã e Raí referência em Paris
Neymar agradeceu as declarações de Raí e revelou uma curiosidade. “A minha mãe era fã do Raí e torcia para o São Paulo por causa dele", brincou, e acrescentou.
- O Raí é um grande ídolo da torcida do PSG e uma referência pra nós brasileiros em Paris. Desde o primeiro dia que cheguei aqui sempre me perguntam do Raí. Ele é um craque, grande pessoa, escreveu uma história linda aqui e agradeço muito o apoio e a torcida - completou o atacante.
O atual dirigente do São Paulo ainda elogiou a temporada 2019/2020 de Neymar com 18 gols em 22 jogos.
- Com certeza ele está se preparando muito para continuar no mesmo nível e ajudar o Paris a ganhar mais títulos importantes. Dá gosto de ver essa temporada que o Neymar Jr fez até aqui - concluiu
Confira as curiosidades sobre os 69 gols do Neymar pelo PSG
Com qual uniforme mais marcou gols? Azul - 42 golsEm qual cidade mais marcou gols? Paris - 39 golsEstádio que mais marcou gols? Parque dos Príncipes - 38Como foram a maioria dos gols? Pé direito - 44 golsDe onde partiram os chutes? Grande área - 31golsQuais time mais sofreram gols? Mônaco e Guingamp - 5 gols cada

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