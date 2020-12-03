Neymar fica perto de se tornar um dos 15 maiores artilheiros da história da Champions

Com dois gols e grande atuação na vitória por 3 a 1 do Paris Saint-Germain sobre o Manchester United, em pleno Old Trafford, Neymar viveu mais um grande dia de Champions League na carreira. O camisa 10, que já é o brasileiro com mais bolas na rede na história da competição europeia, agora se aproxima de se tornar um dos 15 maiores goleadores de todos os tempos entre todas as nacionalidades.
Os dois tentos desta quarta-feira fizeram com que o atacante chegasse a 38 em 64 partidas disputadas até agora. Uma média superior a um gol a cada dois jogos. Neymar já superou nomes como Puskás, Gerd Müller e Suárez, ocupando nesse momento a 17ª posição no histórico geral da artilharia da Liga dos Campeões. Se marcar mais quatro vezes igualará o italiano Del Piero, ídolo da Juventus, que é o 15º da lista.
MAIORES ARTILHEIROS DA HISTÓRIA DA CHAMPIONS- Dados OGol
1º- Cristiano Ronaldo - 132 gols2º - Messi - 118 gols3º - Lewandowski - 71 golsRaúl - 71 gols5º - Benzema - 67 gols6º - Ruud van Nistelrooy - 56 gols7º - Henry - 50 gols8º - Di Stéfano - 49 gols9º - Ibrahimovic - 48 golsShevchenko - 48 gols11º - Thomas Müller - 47 gols12º - Eusébio - 46 golsInzaghi - 46 gols14º - Drogba - 44 gols15º - Del Piero - 42 gols16º - Agüero - 40 gols17º - Neymar - 38 gols18º - Cavani - 35 golsGerd Müller - 35 golsPuskás - 35 gols