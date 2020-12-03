Neymar fica perto de se tornar um dos 15 maiores artilheiros da história da Champions

Com dois gols e grande atuação na vitória por 3 a 1 do Paris Saint-Germain sobre o Manchester United, em pleno Old Trafford, Neymar viveu mais um grande dia de Champions League na carreira. O camisa 10, que já é o brasileiro com mais bolas na rede na história da competição europeia, agora se aproxima de se tornar um dos 15 maiores goleadores de todos os tempos entre todas as nacionalidades.