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futebol

Neymar fica a um gol de igualar recorde de Zico e Romário na Seleção

Camisa 10 marcou seu 10º gol em Eliminatórias pela Seleção Brasileira...
LanceNet

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Publicado em 

05 jun 2021 às 10:38

Publicado em 05 de Junho de 2021 às 10:38

Crédito: Neymar tem 4 gols em 3 jogos nessas Eliminatórias (SILVIO AVILA / AFP
Maior nome da Seleção Brasileira atual, Neymar está a apenas um gol de alcançar mais uma marca histórica vestindo a amarelinha. Com o tento anotado nesta sexta-feira, na vitória por 2 a 0 sobre o Equador, o camisa 10 chegou aos 10 gols em Eliminatórias, igualando Ronaldo, Kaká, Luís Fabiano e Tostão na 3ª posição do ranking geral de artilheiros do Brasil.
Aos 29 anos de idade, Neymar precisa balançar as redes somente mais uma vez para chegar ao topo, onde estão Zico e Romário. O Galinho e o Baixinho marcaram 11 gols em Eliminatórias e encabeçam a lista de goleadores. Os dois, porém, com média bem superior a do craque atual. Veja os números:
MAIORES ARTILHEIROS DO BRASIL EM ELIMINATÓRIAS
1º - Romário - 11 gols em 8 jogosZico - 11 gols em 11 jogos3º - Tostão - 10 gols em 6 jogos​Ronaldo - 10 gols em 15 jogos​Luís Fabiano - 10 gols em 15 jogosNeymar - 10 gols em 17 jogosKaká - 10 gols em 27 jogos8º - Rivaldo - 9 gols em 19 jogos​9º - Bebeto - 7 gols em 11 jogosGabriel Jesus - 7 gols em 13 jogosAdriano - 7 gols em 16 jogos

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