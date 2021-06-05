Neymar fica a um gol de igualar recorde de Zico e Romário na Seleção

Crédito: Neymar tem 4 gols em 3 jogos nessas Eliminatórias (SILVIO AVILA / AFP

Maior nome da Seleção Brasileira atual, Neymar está a apenas um gol de alcançar mais uma marca histórica vestindo a amarelinha. Com o tento anotado nesta sexta-feira, na vitória por 2 a 0 sobre o Equador, o camisa 10 chegou aos 10 gols em Eliminatórias, igualando Ronaldo, Kaká, Luís Fabiano e Tostão na 3ª posição do ranking geral de artilheiros do Brasil.

Aos 29 anos de idade, Neymar precisa balançar as redes somente mais uma vez para chegar ao topo, onde estão Zico e Romário. O Galinho e o Baixinho marcaram 11 gols em Eliminatórias e encabeçam a lista de goleadores. Os dois, porém, com média bem superior a do craque atual. Veja os números:

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