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futebol

Neymar faz dois, PSG goleia e chega à terceira vitória seguida no Francês

Craque brasileiro marca seus primeiros gols no Campeonato Francês. Mbappé é outro destaque na tranquila goleada do atual campeão...
LanceNet

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Publicado em 

02 out 2020 às 18:47

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 18:47

Crédito: DANIEL ROLAND / AFP
O Paris Saint-Germain não encontrou dificuldades para golear o Angers, pela sexta rodada do Campeonato Francês. A equipe da capital contou com boa atuação da dupla Mbappé e Neymar, autor dos seus dois primeiros gols na competição e goleou por 6 a 1. Festa logo no início​Os visitantes até tentaram ameaçar, mas o gol de Florenzi logo aos seis minutos, em um belo chute, mostrou quem era o dono da casa. Após assistência de Mbappé, Neymar marcou o primeiro dele na temporada.
Sem chances para o rival​O 2 a 0 na primeira etapa havia ficado barato para o Angers. Na volta do intervalo, Neymar ampliou, em boa conclusão, como um centroavante. Traoré descontou para a modesta equipe francesa de cabeça. Draxler recebeu de Bakker e fez o quarto. Gueye, de fora da área, e Mbappé, de primeira, após cruzamento, fecharam o passeio.
TabelaCom o resultado, o PSG subiu para o segundo lugar, com 12 pontos, em seis jogos. O Angers é o oitavo, com nove. O duelo abriu a rodada e as demais partidas acontecem no próximo sábado e domingo. O líder é o Rennes, com 13 pontos.

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