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Neymar fala pela primeira vez após eliminação do PSG na Champions

Atacante brasileiro lamentou não poder fazer sua segunda final de Liga dos Campeões com o clube francês e diz que derrota serve como aprendizado para os próximos anos...
LanceNet

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Publicado em 

06 mai 2021 às 12:01

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 12:01

Crédito: PAUL ELLIS / AFP
Neymar se pronunciou pela primeira vez desde a eliminação do Paris Saint-Germain na Champions League para o Manchester City. O brasileiro afirmou que está triste pelas duas derrotas nos dois confrontos contra o time de Pep Guardiola, mas que pretende evoluir com a adversidade.- Sentimento difícil de escrever. Ainda muito triste com a derrota, mas orgulhoso pela entrega de toda a equipe. Demos o nosso melhor. Infelizmente, o nosso melhor não foi o suficiente, mas fica o aprendizado para evoluir.
> Veja a tabela da Champions League
O camisa 10 do time de Mauricio Pochettino ainda não tem sua situação definida para a próxima temporada, pois não assinou sua renovação de contrato com o PSG. O clube de Nasser Al-Khelaifi também pode perder Mbappé na janela de transferências.

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