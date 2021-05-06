Neymar fala pela primeira vez após eliminação do PSG na Champions

Neymar se pronunciou pela primeira vez desde a eliminação do Paris Saint-Germain na Champions League para o Manchester City. O brasileiro afirmou que está triste pelas duas derrotas nos dois confrontos contra o time de Pep Guardiola, mas que pretende evoluir com a adversidade.- Sentimento difícil de escrever. Ainda muito triste com a derrota, mas orgulhoso pela entrega de toda a equipe. Demos o nosso melhor. Infelizmente, o nosso melhor não foi o suficiente, mas fica o aprendizado para evoluir.