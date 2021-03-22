Neymar está próximo de renovar contrato com PSG até 2026

Neymar está próximo de acertar sua renovação com o Paris Saint-Germain até 2026, segundo o jornalista Fabrizio Romano. O jogador brasileiro tem vínculo até 2022, mas deve ser o próximo a assinar um novo contrato após o clube garantir as permanências de Bernat e Di María.No contrato do atacante, haverá um bônus financeiro caso o PSG seja campeão da Champions League. Após a assinatura com o camisa 10, o clube também poderá focar 100% na permanência de Mbappé, peça essencial da equipe de Mauricio Pochettino e com quem Neymar quer seguir jogando ao lado.