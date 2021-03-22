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futebol

Neymar está próximo de renovar contrato com PSG até 2026

Após clube estender vínculos de Bernat e Di María, brasileiro deve assinar oficialmente por mais quatro temporadas. Atual vínculo do atacante termina em 2022...

Publicado em 22 de Março de 2021 às 12:37

LanceNet

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Publicado em 

22 mar 2021 às 12:37
Crédito: JEFF PACHOUD / AFP
Neymar está próximo de acertar sua renovação com o Paris Saint-Germain até 2026, segundo o jornalista Fabrizio Romano. O jogador brasileiro tem vínculo até 2022, mas deve ser o próximo a assinar um novo contrato após o clube garantir as permanências de Bernat e Di María.No contrato do atacante, haverá um bônus financeiro caso o PSG seja campeão da Champions League. Após a assinatura com o camisa 10, o clube também poderá focar 100% na permanência de Mbappé, peça essencial da equipe de Mauricio Pochettino e com quem Neymar quer seguir jogando ao lado.
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O time do técnico argentino está nas quartas de final da Liga dos Campeões, além de ser líder do Campeonato Francês. A equipe também está viva na Copa da França e espera conquistar o triplete.

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