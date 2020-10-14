Neymar entra na lista dos dez maiores artilheiros do Brasil na história das Eliminatórias

Com os três gols anotados na vitória da Seleção Brasileira sobre o Peru, por 4 a 2, Neymar entrou duplamente para a história. O atacante chegou a 64 bolas na rede com a Amarelinha, superando Ronaldo (62) no ranking histórico do Brasil. Agora, apenas Pelé, com 77, aparece à frente do craque. A outra lista que o camisa 11 ganhou posições foi a de goleadores do país nas Eliminatórias.