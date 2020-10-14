Neymar entra na lista dos dez maiores artilheiros do Brasil na história das Eliminatórias

Com os três gols anotados na vitória da Seleção Brasileira sobre o Peru, por 4 a 2, Neymar entrou duplamente para a história. O atacante chegou a 64 bolas na rede com a Amarelinha, superando Ronaldo (62) no ranking histórico do Brasil. Agora, apenas Pelé, com 77, aparece à frente do craque. A outra lista que o camisa 11 ganhou posições foi a de goleadores do país nas Eliminatórias.
Com o hat-trick, Neymar atingiu a marca de nove tentos em 16 partidas na disputa, superando Pelé (6), Bebeto (7) e Adriano (7), entre outros. O jogador agora aparece em 7º no ranking, empatado com Rivaldo. Quem segue liderando a lista é Zico. Confira o top 10:
MAIORES ARTILHEIROS DO BRASIL EM ELIMINATÓRIAS
1º - Zico - 11 gols em 11 jogos2º - Tostão - 10 gols em 6 jogosRomário - 10 gols em 8 jogosRonaldo - 10 gols em 15 jogosLuis Fabiano - 10 gols em 15 jogosKaká - 10 gols em 27 jogos7º - Neymar - 9 gols em 16 jogosRivaldo - 9 gols em 19 jogos9º - Gabriel Jesus - 7 gols em 10 jogosBebeto - 7 gols em 11 jogosAdriano - 7 gols em 16 jogos